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Фінляндія може відкрити базу для розвідувальних безпілотників НАТО

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Фінляндія може відкрити базу для розвідувальних безпілотників НАТО
НАТО використовують, серед іншого, безпілотні літаки-розвідники RQ-4D
фото: iltalehti.fi

Iltalehti: НАТО планує створити на півночі, ймовірно, біля Росії, базу для своїх розвідувальних сил

Фінляндія готова розмістити у себе базу великих безпілотників НАТО, які здійснюють розвідувальні польоти вздовж кордону з Росією. Про це пише Iltalehti.

«Нині безпілотники базуються в Сігонеллі, Італія. Звідти літаки здійснюють польоти через повітряний простір НАТО, зокрема через Фінляндію, для збору розвідданих на східному кордоні», – пише видання.

Фінляндія запропонувала розмістити базу НАТО значно ближче, на своїй території. Розглядаються чотири версії розміщення, найімовірнішим місцем базування може стати фінська авіабаза Пірккала.

«Наприклад, на базі планується розмістити літак-розвідник RQ-4D. RQ-4D – це безпілотний літак-розвідник, який, за оприлюдненою інформацією НАТО, може літати на висоті 18 км. Його складно помітити або збити. Персонал на базі НАТО керував би літаками RQ-4D і аналізував зібрані ними розвідувальні дані. Актуальна розвідувальна інформація передавалась би  військовим командуванням НАТО та для використання країнами-членами», – йдеться у статті. 

База стане північною базою NISRF НАТО. Абревіатура NISRF складається з англійських слів «NATO Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Force».

«Йдеться зокрема про розвідувальні сили НАТО, які отримують інформацію про силу, озброєння росіян. Сили також здійснюватимуть спостереження на основі використання технологій і збирають інформацію про географічні умови, які впливають на планування та виконання військових операцій НАТО», – пояснюють журналісти.

Також Пірккала є авіабазою для винищувачів повітряного командування фінської Сатакунта, де розміщуватимуться літаки F-35, які закуповуються Фінляндією у США. Джерела НАТО вважають перевагою Фінляндії те, що Пірккала знаходиться поряд з Росією і критично важливими районами Балтійського моря.

Водночас, НАТО перебуває на ранніх стадіях планування майбутніх операцій безпілотників у Північній Європі, зазначає портал. Країни альянсу конкурують за місцезнаходження бази. Очікується, що рішення з цього питання буде ухвалено наступного року.

Раніше стало відомо, що Фінляндія веде переговори з кількома країнами НАТО щодо розміщення в країні військ альянсу, повідомив міністр оборони Антті Хяккянен. мета полягає в тому, щоб призначені війська з різних країн могли прибувати до Фінляндії у «кризових ситуаціях», але наголосив, що подібні ситуації не мають на увазі реальної військової участі.

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Теги: розвідка міністр НАТО Фінляндія озброєння

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