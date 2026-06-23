Путін передумав щодо переговорів з Україною та назвав умову

За словами диктатора, мирні переговори нібито було перервано з ініціативи України

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ готова до діалогу з Україною, але «на базі стамбульських домовленостей». Як інформує «Главком», про це очільник Кремля сказав на нараді з членами Ради безпеки 23 червня.

«Росія, як уже не раз говорилося, готова до переговорів з Україною. Готова на базі домовленостей, які були досягнуті ще в Стамбулі, і нагадаю, були парафовані українською делегацією», – заявив Путін.

За словами диктатора, мирні переговори нібито було перервано з ініціативи України. Також Путіна прокоментував останні удари ЗСУ по російській території: «Все, що робиться в цьому напрямі зараз, – для того, щоб створити для себе сприятливі умови у разі відновлення перерваних з ініціативи України мирних переговорів із сильних позицій».

Диктатор також пригадав удар по автобусу з «білоруськими спортсменами» та нібито удар по коледжу в Старобільську. Глава Кремля стверджує, що вони «не змінюють і не можуть вплинути» на події на фронті, «на лінії бойового дотику, де російські війська звільняють одну територію за іншою».

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що зараз немає передумов для переговорів між Росією та Україною. Також він прокоментував нещодавній відкритий лист від президента України Володимира Зеленського, у якому український лідер пропонував диктаторові завершити війну. За словами Путіна, це звернення «створює конфліктний потенціал».

До слова, глава МЗС Росії Сергій Лавров поскаржився журналістам, що всі сподівання на Захід як на «чесного посередника» у врегулюванні війни проти України нібито «провалилися», а західні країни більше не варто сприймати серйозно.

Раніше Росія заявила про готовність до діалогу з Європейським Союзом. Відповідну позицію озвучив помічник президента РФ Юрій Ушаков.

Як заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник, Україна готова до прямих переговорів із Росією заради досягнення справедливого та тривалого миру, однак можливості для подальших компромісів не є необмеженими.