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Карта бойових дій в Україні станом на 28 червня 2026 року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Карта бойових дій в Україні станом на 28 червня 2026 року
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 штурми

За минулу добу на фронті зафіксовано 241 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. Про це інформує «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Новини війни

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував чотири ракети, здійснив 88 авіаційних ударів, скинувши 277 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9873 дронів-камікадзе та здійснив 2773 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 36 – із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження живої сили, вісім пунктів управління БпЛА, склад боєприпасів та один пункт управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 28 червня 2026 року фото 1

Минулої доби відбулося 11 боєзіткнень з противником, агресор здійснив 84 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 червня 2026 року фото 2

Противник 15 разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Караїчне, Зибине, Лиман, Стариця, Симинівка, Охрімівка, Артільне та Хатнє.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 червня 2026 року фото 3

Ворог тричі атакував, в бік Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 червня 2026 року фото 4

Противник 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у районах населених пунктів Новоселівка, Зарічне, Озерне та у бік населених пунктів Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 червня 2026 року фото 5

Противник штурмував 22 рази, поблизу Закітного, Різниківки та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 червня 2026 року фото 6

Окупанти один раз атакували поблизу Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 червня 2026 року фото 7

Ворог здійснив 21 атаку, поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Степанівки, Торецького та Іванопілля.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 червня 2026 року фото 8

Наші захисники зупинили 24 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Гришине, Новоолександрівка, Удачне та в бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке й Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 червня 2026 року фото 9

Наші захисники зупиняли шість ворожих атак в районах населених пунктів Воскресенка, Вороне, Калинівське та у бік населеного пункту Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 червня 2026 року фото 10

Окупанти здійснили 29 атак у бік населених пунктів Залізничне, Воздвижівка, Гірке, Староукраїнка та Чарівне.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 червня 2026 року фото 11

Наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у бік населеного пункту Лук’янівське.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 червня 2026 року фото 12

Противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках

Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, триває 1586-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти Генштаб війна фронт

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Карта бойових дій в Україні станом на 28 червня 2026 року
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