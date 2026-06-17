Харків попрощався з рятувальниками, які загинули через повторний удар РФ (фото)

Віддати останню шану загиблим прийшли їхні рідні та близькі, друзі, колеги, побратими, керівники органів влади та місцевого самоврядування, мешканці міста

Під звуки пожежних сирен рятувальників провели в останню путь

У Харкові попрощалися з рятувальниками, які загинули під час виконання службових обов’язків у ніч на 15 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Тоді РФ забрала життя п’ятьох рятувальників шостої державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України в Харківській області Дмитрія Бойка, Данила Тіщенка, Сергія Маковецького, Вадима Зінченка та головного спеціаліста Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Олексія Дорожкіна.

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фото: ДСНС Харківщини

Зазначається, що віддати останню шану загиблим прийшли їхні рідні та близькі, друзі, колеги, побратими, керівники органів влади та місцевого самоврядування, мешканці міста.

«Під прощальні звуки пожежних сирен рятувальників провели в останню путь. Уздовж маршруту траурної процесії люди утворили живий коридор, схиляючи голови перед тими, хто до останнього залишався вірним своєму покликанню», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Під час ліквідації наслідків окупанти завдали повторного удару по цивільному підприємству, де працювали підрозділи ДСНС.

Унаслідок ворожого удару загинули четверо бійців шостої державної пожежно-рятувальної частини Харкова: командир відділення, головний майстер-сержант служби цивільного захисту Дмитрій Бойко; пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Данило Тіщенко; пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Сергій Маковецький; водій, майстер-сержант служби цивільного захисту Вадим Зінченко.