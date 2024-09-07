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Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2024 року

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2024 року
На фронті відбулося 165 бойових зіткнень
фото: Гештаб

На Покровському напрямку тривають активні бої

За добу російські загарбники завдали по території України 2 ракетні (6 ракет), 57 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 61 КАБ) та 472 удари дронами-камікадзе, здійснив 2776 обстрілів позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

З початку доби відбулося 165 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку. Також складна ситуація на Курахівському напрямку, на цей час доби нараховується 41 бойове зіткнення.

На Харківському напрямку

Російські терористи чотири рази штурмували позиції українських підрозділів в районах Липців і Вовчанська.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2024 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Двадцять чотири рази ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Синьківки, Глушківки, Андріївки, Берестового та Стельмахівки. На цей час боєзіткнення тривають в шести локаціях.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2024 року фото 3

На Лиманському напрямку

За день російські війська 17 разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Новоєгорівки, Дружелюбівки, Чернещини, Тернів, Торського, Діброви та Макіївки. Досі триває одна атака ворога.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2024 року фото 4

На Сіверському напрямку

Наші війська зупинили п’ять спроб противника покращити тактичне положення поблизу Верхньокам’янського та Спірного. Окупанти зазнали втрат. Ще один бій, у районі Спірного, триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2024 року фото 5

На Краматорському напрямку

Завершились невдачею три спроби загарбників просунутися вперед поблизу Григорівки, Часового Яру та Андріївки.

На Торецькому напрямку

Окупанти за сьогодні дев’ять разів штурмували у районах Торецька та Неліпівки. Активно діяла ворожа штурмова та бомбардувальна авіація. Продовжуються бойові дії у двох локаціях – ворог тисне, намагаючись просунутись у районі Сухої Балки.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2024 року фото 6

На Покровському напрямку

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня, загалом, здійснив 45 штурмових і наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Новогродівки, Гродівки та Михайлівки.

Дев’ять боєзіткнень на напрямку ще тривають. За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 92 та поранили 195 окупантів. Знищено танк, гармату і шість автомобілів. Також пошкоджено дев’ять ворожих авто та артилерійську систему загарбників.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2024 року фото 7

На Курахівському напрямку

Терористи намагалися просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка, на даний час точаться дев’ять боїв.

На Времівському напрямку

Сьогодні агресор вісім разів штурмував передній край нашої оборони в напрямку Водяного та Старомайорська. Триває бій.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2024 року фото 8

На Придніпровському напрямку

Відбито дев’ять ворожих атак, противник успіху не мав.

Триває операція Сил оборони України в Курській області.

На інших напрямках – без особливих змін.

Нагадаємо, триває 927-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб

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