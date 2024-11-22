Чим Росія атакувала Дніпро 21 листопада? Розвідка розкрила деталі

Підльотний час російської ракети з моменту запуску до влучання в місті Дніпро склав 15 хвилин

21 листопада Росія завдала удару України, застосувавши балістичну ракету, ймовірно, зі складу ракетного комплексу «Кєдр». Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Що відомо про нову російську ракету з комплексу «Кєдр»?

ГУР повідомляє, що підльотний час російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до влучання в місті Дніпро склав 15 хвилин. На ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна – оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії – понад 11 Махів.

Розвідка зауважує, що до розробки мобільного ракетного комплексу «Кєдр» залучена низка підприємств військово-промислового комплексу держави-агресора Росії.

Також, за словами ГУР, випробування ракетного комплексу «Кєдр» проходили на четвертому державному центральному міжвидовому полігоні РФ (м. Капустін Яр, Астраханська обл.) у жовтні 2023 та червні 2024 року.

Нагадаємо, Financial Times писало, що 21 листопада Росія атакувала Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою РС-26 «Рубіж», а не середньої дальності «Орєшнік».

Як повідомлялося, очільник Кремля Володимир Путін у своєму зверненні повідомив, що російські війська 21 листопада вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік». Диктатор заявив про «успішне випробування» нового озброєння. За його словами, нібито під час атаки було уражено «промисловий комплекс, який виробляє ракетну техніку».

Раніше Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомляв, що російські війська вперше вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Таким чином Україна є першої країною у світі, проти якої було застосовано міжконтинентальну балістичну ракету.

До слова, за допомогою нарощування виробництва і паузи в обстрілах Росія накопичила понад 1,5 тис. ракет з дальністю понад 350 км.