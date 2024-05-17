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У Харкові лунають вибухи

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Харкові лунають вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

О 09:23 в Одесі розпочалася повітряна тривога

17 травня о 15:37 в Харкові прогриміли вибухи. Про це повідомляє Суспільне.

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

У Харкові лунають вибухи фото 1
фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч на 17 травня російські загарбники двічі вдарила по Харкову – влучили із БПЛА по відкритій місцевості та обстріляла із С-300 Немишлянський район, є пошкодження, обійшлось без постраждалих. Внаслідок обстрілів РФ із різного виду озброєнь минулої доби на Харківщині загинули двоє людей, ще дев'ятеро отримали поранення, зокрема чотири працівники медустанови та начальник МВА. 

Триває 814 день повномасштабного вторгнення. Від початку доби відбулося 60 бойових зіткнень, 20 з яких ще тривають. 

Загалом противник завдав чотири ракетні удари із застосуванням семи ракет та чотири авіаційних удари, 35 ударів дронами-камікадзе, здійснили понад 570 обстрілів позицій наших військ.

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Теги: Харків поранення

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