Київ визнано містом року, Буданов анонсував контрнаступ. Головне за 4 січня

Хакери оприлюднили медичні таємниці Лукашенка

Київ визнано найкращим містом світу 2023 року, Буданов заявив про «найспекотніші» бої ЗСУ, проти пропагандистки Медведчука Діани Панченко СБУ відкрила кримінальну справу. Ці та інші новини ми зібрали і добірку, щоб ви були в курсі головних подій 4 січня.

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Київ визнано найкращим містом світу 2023 року

Київ став почесно найкращим містом світу 2023 року. Столицю назвали маяком мужності та стійкості. Відповідний рейтинг опублікувала агенція Resonance. Експерти заявили, що столиця України – маяк мужності та стійкості проти російського агресора.

Буданов анонсував великий контрнаступ України

У березні бойові дії на лінії фронту будуть «найспекотнішими» – Україна планує серйозний контрнаступ. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю ABC News. Буданов висловив сподівання, що найближчим часом США відправлять для ЗСУ бойові броньовані машини Bradley

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Хакери оприлюднили медичні таємниці Лукашенка

Білоруські хакери заявили про злам медичного центру управління справами самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Згідно з отриманими документами, Лукашенко міг не здавати ПЛР-тестів на коронавірус перед зустріччю з президентом країни-агресора Володимиром Путіним.

СБУ відкрила справу проти пропагандистки Медведчука

Проти колишньої ведучої проросійських телеканалів NewsOne, «Перший незалежний» та Ukrlive Діани Панченко відкрили кримінальну справу. У грудні Панченко приїхала на окуповану Донеччину, де зняла пропагандистський репортаж.

Споживання електроенергії зростає: «Укренерго» повідомило про ситуацію зі світлом

Сьогодні, 4 січня, в Україні спостерігається зростання споживання електроенергії через поступове зниження температури та активізацію роботи бізнесу після святкових днів. Енергосистема України зазнала 11 ракетних та 14 безпілотних атак противника

Нагадаємо, триває 315-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник, протягом минулої доби, завдав 7 ракетних, 18 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Краматорськ Донецької області, Запоріжжя та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.