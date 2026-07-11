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Колишньому сержанту «Скелі», якого підозрюють у побитті капелана та підполковника, обрано запобіжний захід

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Колишньому сержанту «Скелі», якого підозрюють у побитті капелана та підполковника, обрано запобіжний захід
Військовому інкримінують побиття двох військовослужбовців у Харківській області
фото: ДБР

Військового триматимуть під вартою без права внесення застави

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 вересня 2026 року без права внесення застави для військовослужбовця, якого підозрюють у побитті колег у Харківській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державне бюро розслідувань.

Як повідомлялося раніше, працівники ДБР затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю, який на момент вчинення злочинів проходив службу у полку «Скеля». Йому інкримінують побиття двох військовослужбовців у Харківській області.

Перший випадок стався у травні 2025 року поблизу одного із сіл Ізюмського району. До місця тимчасової дислокації «Скелі» прибули військовослужбовці іншого підрозділу, які перед цим виконували бойові завдання.

Між військовими виник конфлікт через розміщення особового складу та техніки. Військовий капелан намагався заспокоїти сторони та запропонував владнати ситуацію на рівні командування.

За даними слідства, підозрюваний кілька разів ударив капелана кулаком в обличчя, завдавши йому тілесні ушкодження середньої тяжкості. Потерпілого госпіталізували зі струсом головного мозку та переломом щелепи.

Другий епізод стався у червні 2025 року в місті Барвінкове. Підозрюваний (який мав звання молодший сержант, – ред.) напав на підполковника. Він збив офіцера з ніг, після чого почав наносити йому удари руками та ногами по голові і тулубу, зламавши потерпілому ребро.

Військового затримано. Йому повідомлено про підозру у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості, а також у насильстві щодо начальника, вчиненому в умовах воєнного стану – за ч. 2 ст. 406 та ч. 4 ст. 405 Кримінального кодексу України.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Досудове розслідування триває.

Тим часом, як повідомили «Главкому» у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля», підозрюваний на момент вчинення злочинів проходив у них службу, однак нині його переведено до іншої військової частини. 

Скандал навколо 425-го окремого штурмового полку «Скеля» набув розголосу після розслідування видання «Бабель», яке повідомило, що з кінця 2025 року до весни 2026-го у підрозділі померли щонайменше 26 новобранців. За даними журналістів, більшість із них перебували в полку менш як місяць, а в багатьох випадках офіційною причиною смерті вказували пневмонію.

Після публікації командувача полку Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов'язків на час службової перевірки. У самому підрозділі заявили про співпрацю зі слідством.

Військова омбудсменка Ольга Решетилова повідомляла, що ще у травні–червні 2025 року отримувала скарги на побиття та знущання з військовослужбовців у «Скелі». Після перевірки на полігоні 22 військові підтвердили факти насильства, а також було встановлено групу інструкторів, яких підозрюють у систематичних порушеннях прав військових. За її словами, проблеми стосуються не всього полку, а окремих осіб.

Згодом директор ДБР Олексій Сухачов запевнив, що слідчі в межах розслідування нададуть належну правову оцінку діям всіх керівників 425-го окремого штурмового полку «Скеля». Крім того, не залишиться поза увагою й публічні погрози на адресу журналістів, які висвітлювали події зі смертями мобілізованих в цьому підрозділі.

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Теги: слідство військові розслідування капелан знущання конфлікт погрози

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