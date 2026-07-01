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У Чернівцях патрульні забрали до ТЦК незрячого чоловіка

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Чернівцях патрульні забрали до ТЦК незрячого чоловіка
Артем має статус людини з інвалідністю 1 групи (А) (неврологічне захворювання), він також незрячий
фото: Любов Свириденко/Facebook

Через ситуацію з незрячим чоловіком триває службове розслідування

У Чернівцях спалахнув скандал через дії патрульних поліцейських, які затримали та повезли на перевірку документів 40-річного Артема – незрячого чоловіка з інвалідністю першої групи (А), який практично не розмовляє через важке неврологічне захворювання. Про інцидент, що стався у суботу, 27 червня, розповіла голова ГО «Чернівецьке товариство людей з інвалідністю «Мрія»» Любов Свіріденко, повідомляє «Главком».

За її словами, Артем разом із матір'ю (переселенці з окупованих Олешок, де чоловік повністю втратив зір внаслідок вибуху снаряда – «Главком») прийшли до крамниці «Копійочка» на вулиці Головній. Мати залишила сина посидіти на підвіконні біля входу, щоб не створювати незручностей покупцям, і відійшла до торговельної зали. У цей момент до хлопця підійшли патрульні поліцейські. Оскільки Артем через свій стан не реагував на їхні дії та запитання, правоохоронці посадили в службове авто та повезли до ТЦК.

Коли мати підійшла до каси й виявила зникнення сина, вона негайно викликала поліцію. Завдяки перегляду камер відеоспостереження з'ясувалося, що Артема забрали патрульні. Ба більше, після перевірки документів у ТЦК правоохоронці знову посадили незрячого чоловіка в машину, відвезли в інший кінець міста і залишили самого на лавці під прямим сонцем. Інший екіпаж поліції згодом доставив туди шоковану матір. Громадська діячка зазначила, що чоловік не має мобільного телефону, а вночі після пережитого стресу в нього сталася сильна панічна атака.

У свою чергу управління патрульної поліції Чернівецької області заявило, що того дня патрульні несли службу спільно з військовослужбовцями ТЦК та СП і виявили громадянина, який на вимогу надати документи не відреагував і нічого не пред’явив. Через це його доставили до об'єднаного центру мобілізації для перевірки інформації щодо можливого порушення правил мобілізації. Вже там було встановлено особу чоловіка та підтверджено, що за рішенням ВЛК він визнаний непридатним до військової служби. У поліції стверджують, що повідомили матір про його місцеперебування, а за фактом дій патрульних керівництво вже ініціювало службову перевірку.

Громадська організація «Мрія» вже подала офіційне звернення до правоохоронних органів і наполягає на відкритті кримінального провадження та притягненні винних до відповідальності за грубе порушення прав людини. Любов Свіріденко наголосила, що у разі потреби звертатиметься до голови Чернівецької ОВА, а патрульній поліції необхідно терміново провести додаткові навчання щодо специфіки комунікації з людьми з інвалідністю.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань (ДБР) передало до суду справу щодо катування чоловіка в одному з відділів районного ТЦК та СП Миколаївської області.

За даними слідства, наприкінці 2025 року під час мобілізаційних заходів працівники центру комплектування доставили до ТЦК багатодітного батька, який виховує п’ятьох дітей та мав проблеми зі здоров’ям. Попри це, його визнали придатним до військової служби, після примусового проходження військово-лікарської комісії.

Напередодні працівники ДБР викрили в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеської області масштабну схему незаконного примусу громадян до мобілізації. Наразі затримано дев’ятьох учасників групи. Їм повідомлено про підозру у катуванні, незаконному позбавленні волі та грабежі, вчинених організованою групою.

Теги: Чернівці поліція ТЦК

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