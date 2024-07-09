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«Охматдит» отримає 1 млн грн на відновлення від мецената Парамонова та SMK Group

Волонтерська ініціатива
Дарія Демяник
glavcom.ua
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«Охматдит» отримає 1 млн грн на відновлення від мецената Парамонова та SMK Group
Дитяча медустанова потребує колосальних вкладень для заміни обладнання, що було знищене
фото: rbc.ua

Лікарня отримає 1 млн грн на відновлення від мецената Дениса Парамонова та SMK Group

Денис Парамонов та SMK Group виділили 1 млн грн на відновлення «Охматдиту». Таке рішення меценат прийняв одразу після трагедії, що сталась зранку, 8 липня. Адже на сьогодні дитяча медустанова потребує колосальних вкладень для заміни обладнання, що було знищене. Про це йдеться на сайті Благодійного фонду Дениса Парамонова. 

Уся країна прикута до трагедії, що відбулась 8 липня у київському «Охматдиті». Постраждало багато дітей, які перебували на лікуванні у цій медустанові. На жаль, загинули також лікарі медзакладу. Крім цього, дуже пошкоджений фасад будівлі лікарні, великих руйнувань зазнали внутрішні приміщення. Також знищено багато дороговартісного обладнання, за допомогою якого лікували дітей з усієї країни.

За словами мецената Дениса Парамонова, сьогодні, у першу чергу, потрібно надати усю необхідну допомогу постраждалим дітям та їхнім батькам, медичному персоналу, чим вже займаються усі державні структури. Денис Парамонов наголошує, що благодійники теж мають долучитися до процесу відродження дитячої лікарні.

«Жахлива трагедія, страшний день для України… У такі моменти як ніколи потрібно єднатися, згуртуватися і підтримати безневинних діточок, їхніх батьків, медичних працівників, які постраждали сьогодні. Ми маємо створити усі умови для відновлення «Охматдиту». Це є унікальний медичний заклад, де щороку рятують тисячі життів маленьких українців. Разом з SMK Group я вирішив перерахувати 1 млн грн на відновлення лікарні, щоб вже невдовзі тут, як і раніше могли лікуватися дітки з усієї країни», – зазначив Денис Парамонов. 

Благодійний фонд Дениса Парамонова раніше також допомагав «Охматдиту» новітнім медичним оснащенням. Крім цього, сучасне обладнання від Фонду отримували й інші дитячі медичні заклади України, зокрема, і львівський «Охматдит» якому було передано ендоскопічне обладнання на 300 тис. грн. 

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Теги: благодійність Україна Охматдит

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