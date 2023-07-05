«Головний удар попереду». Британія пояснила стратегію наступу ЗСУ

Український контрнаступ ускладнила висока щільність мінних полів, відсутність прикриття з повітря, а також те, що Україна не отримала всю бажану військову техніку

Дії українських захисників руйнують російські оборонні лінії

Головнокомандувач Збройних сил Великої Британії Тоні Радакін заявив, що головний удар Збройних сил України в ході контрнаступальних операцій ще попереду. Про це повідомляє Financial Times.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Радакін відкинув закиди щодо повільного просування українських військових та зазначив, що відсіч російській агресії «ніколи не обмежується однією дією», а стратегія України полягає в тому, щоб «взяти змором, розтягувати (оборону) і завдавати ударів».

За його словами, такі дії українських захисників руйнують російські оборонні лінії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Питання в тому, як можна взяти лінію фронту довжиною понад тисячу кілометрів і перетворити її на більшу проблему для Росії, ніж для України? Ось чому ви бачите, що Україна намагається діяти на різних напрямках і робить багато маневрів», – сказав британський командувач.

Він визнав, що український контрнаступ ускладнила висока щільність мінних полів, відсутність прикриття з повітря, а також те, що Україна не отримала всю бажану військову техніку.

Водночас Радакін наголосив, що несправедливо прив'язувати Україну до конкретних часових рамок і що «Росія зараз настільки слабка, що не має сил для (власного) контрнаступу».

Нагадаємо, що, за інформацією Радакіна, армія країни-агресорки РФ втратила в Україні майже половину своєї боєздатності, зокрема втрати танків склали близько 2,5 тис. одиниць.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний емоційно відреагував на закиди про повільний контрнаступ. Кожен метр визволеної землі українським захисникам дається кров’ю, тому закиди про повільний контрнаступ недоречні, наголосив він.