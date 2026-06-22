РФ за день понад 50 разів атакувала Дніпропетровщину: є загибла та поранені
Пошкоджені поштові відділення, коледж, АЗС і житлова забудова
Протягом дня російські війська понад 50 разів атакували Дніпропетровську область. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Унаслідок обстрілів РФ загинула жінка, дев'ять людей зазнали поранень.
У Нікопольському районі рятувальники ліквідували пожежі в квартирі багатоповерхівки, приватному домоволодінні та екосистемі. Пошкоджені поштові відділення, коледж, АЗС і житлова забудова.
Також у Криворізькому, Синельниківському та Кам’янському районах пошкоджена інфраструктура.
Нагадаємо, 19 червня російські терористи атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Під ударами опинилися Нікопольський, Синельниківський райони та Павлоград. Найтрагічніші наслідки зафіксовані у Павлограді. Внаслідок ворожої атаки загинула восьмирічна дівчинка.
До слова, у селі Біленькому Запорізького району внаслідок російських обстрілів зруйновано садибу Миклашевських, яка є архітектурною та історичною пам’яткою. Будівля була зведена у 1853-1916 роках. У ній зберігалися старовинний дерев’яний декор, гвинтові металеві сходи, веранди та інші унікальні елементи інтер’єру.
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