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РФ за день понад 50 разів атакувала Дніпропетровщину: є загибла та поранені

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ за день понад 50 разів атакувала Дніпропетровщину: є загибла та поранені
У Криворізькому, Синельниківському та Кам’янському районах пошкоджена інфраструктура
фото: ДСНС Дніпропетровщина

Пошкоджені поштові відділення, коледж, АЗС і житлова забудова

Протягом дня російські війська понад 50 разів атакували Дніпропетровську область. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Унаслідок обстрілів РФ загинула жінка, дев'ять людей зазнали поранень.

РФ за день понад 50 разів атакувала Дніпропетровщину: є загибла та поранені фото 1
РФ за день понад 50 разів атакувала Дніпропетровщину: є загибла та поранені фото 2
РФ за день понад 50 разів атакувала Дніпропетровщину: є загибла та поранені фото 3
РФ за день понад 50 разів атакувала Дніпропетровщину: є загибла та поранені фото 4

У Нікопольському районі рятувальники ліквідували пожежі в квартирі багатоповерхівки, приватному домоволодінні та екосистемі. Пошкоджені поштові відділення, коледж, АЗС і житлова забудова.

Також у Криворізькому, Синельниківському та Кам’янському районах пошкоджена інфраструктура.

Нагадаємо, 19 червня російські терористи атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Під ударами опинилися Нікопольський, Синельниківський райони та Павлоград. Найтрагічніші наслідки зафіксовані у Павлограді. Внаслідок ворожої атаки загинула восьмирічна дівчинка.

До слова, у селі Біленькому Запорізького району внаслідок російських обстрілів зруйновано садибу Миклашевських, яка є архітектурною та історичною пам’яткою. Будівля була зведена у 1853-1916 роках. У ній зберігалися старовинний дерев’яний декор, гвинтові металеві сходи, веранди та інші унікальні елементи інтер’єру.

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Теги: ДСНС війна Дніпропетровщина

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