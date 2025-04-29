Громада на Дніпропетровщині оголосила обовʼязкову евакуацію для сімей з дітьми

Обовʼязкову евакуацію сімей з дітьми оголосили з 25 квітня

В окремих населених пунктах Межівської громади Дніпропетровщини оголосили обовʼязкову евакуацію для сімей з дітьми. Як передає «Главком», про це повідомили на сторінці Межівської сільської територіальної громади.

За повідомленням, обовʼязкову евакуацію сімей з дітьми оголосили з 25 квітня у селах: Колона Межова, Новопідгородне, Райполе, Сухарева Балка.

«Відповідно до розпорядження начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака від 25 квітня 2025 року № 7963/0/527-25 з 25 квітня 2025 року в окремих населених пунктах Райпільського старостинського округу Межівської селищної територіальної громади (селах: Колона Межова, Новопідгородне, Райполе, Сухарева Балка) оголошено обов’язкову евакуацію в примусовий спосіб сімей з дітьми або їх законними представниками», – зазначено у дописі на сторінці громади.

Евакуацію здійснюватимуть транспортними засобами за попереднім погодженням дати та часу виїзду, та обов’язковою реєстрацією у збірному пункті Межової.

Людям необхідно взяти з собою документи, гроші, банківські картки, медикаменти, воду та їжу на кілька днів, мобільний телефон та зарядний пристрій, теплий одяг та взуття для зміни, а також необхідні речі, які можуть знадобитися у разі евакуації.

Нагадаємо, що з міст Костянтинівка та Покровськ Донецької області евакуювали всіх дітей. Про це розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

До слова, у Краснопільській громаді Сумської області оголосили обов'язкову евакуацію з Осоївки, Хмелівки, Веселого та Лозового.

Також рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ і НС Донецької області розширено зону примусової евакуації сімей з дітьми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.