Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Громада на Дніпропетровщині оголосила обовʼязкову евакуацію для сімей з дітьми

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Громада на Дніпропетровщині оголосила обовʼязкову евакуацію для сімей з дітьми
Обовʼязкову евакуацію сімей з дітьми оголосили у селах: Колона Межова, Новопідгородне, Райполе, Сухарева Балка
фото: Depositphotos

Обовʼязкову евакуацію сімей з дітьми оголосили з 25 квітня

В окремих населених пунктах Межівської громади Дніпропетровщини оголосили обовʼязкову евакуацію для сімей з дітьми. Як передає «Главком», про це повідомили на сторінці Межівської сільської територіальної громади.

За повідомленням, обовʼязкову евакуацію сімей з дітьми оголосили з 25 квітня у селах: Колона Межова, Новопідгородне, Райполе, Сухарева Балка.

«Відповідно до розпорядження начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака від 25 квітня 2025 року № 7963/0/527-25 з 25 квітня 2025 року в окремих населених пунктах Райпільського старостинського округу Межівської селищної територіальної громади (селах: Колона Межова, Новопідгородне, Райполе, Сухарева Балка) оголошено обов’язкову евакуацію в примусовий спосіб сімей з дітьми або їх законними представниками», – зазначено у дописі на сторінці громади.

Евакуацію здійснюватимуть транспортними засобами за попереднім погодженням дати та часу виїзду, та обов’язковою реєстрацією у збірному пункті Межової.

Людям необхідно взяти з собою документи, гроші, банківські картки, медикаменти, воду та їжу на кілька днів, мобільний телефон та зарядний пристрій, теплий одяг та взуття для зміни, а також необхідні речі, які можуть знадобитися у разі евакуації.

Нагадаємо, що з міст Костянтинівка та Покровськ Донецької області евакуювали всіх дітей. Про це розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

До слова, у Краснопільській громаді Сумської області оголосили обов'язкову евакуацію з Осоївки, Хмелівки, Веселого та Лозового.

Також рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ і НС Донецької області розширено зону примусової евакуації сімей з дітьми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Читайте також:

Теги: евакуація Дніпропетровщина війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: Дуже важливо, щоб всі у світі бачили та розуміли, що відбувається насправді
«Росія продовжує вбивати й уникати тиску». Зеленський відреагував на масовану атаку
24 квiтня, 10:44
Вночі 24 квітня 2025 року російські терористи завдали чергового удару по Києву
Нічний кривавий удар по Києву – примус до угоди
24 квiтня, 08:32
Росіяни намагаються розчистити переправу через річку Чорний Жеребець
РФ скористалась перемир'ям для облаштування маршрутів через водні перешкоди
21 квiтня, 06:59
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський
Глава МЗС Чехії назвав «перемир’я» в Україні виставою
21 квiтня, 06:37
Влітку 2023-го Сергій Кошка здійснив перший виїзд під Бахмут
Зник безвісти під час бойового зіткнення на Донеччині. Згадаймо Сергія Кошку
17 квiтня, 09:00
Який вигляд має центр Сум після атаки: моторошні кадри
Який вигляд має центр Сум після атаки: моторошні кадри
13 квiтня, 12:29
Дар’я Мошинська здобула срібло у технічному соло на Кубку світу з артистичного плавання
Українська синхроністка відмовилася від фото з білорускою (відео)
11 квiтня, 18:54
Український військовослужбовець на полігоні неподалік від лінії фронту в Донецькій області, Україна, 21 січня 2024 року
«Це їхнє ІПСО». Чи справді російські сили просунулися на кордоні Донеччини і Запоріжжя
9 квiтня, 16:30
Росія готується до ривка на фронті: названо терміни
Росія готується до ривка на фронті: названо терміни
2 квiтня, 09:33

Події в Україні

Громада на Дніпропетровщині оголосила обовʼязкову евакуацію для сімей з дітьми
Громада на Дніпропетровщині оголосила обовʼязкову евакуацію для сімей з дітьми
На Одещині прокинулися отруйні багатоніжки, які можуть атакувати людей
На Одещині прокинулися отруйні багатоніжки, які можуть атакувати людей
Карта бойових дій в Україні станом на 29 квітня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 29 квітня 2025 року
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: загинула дитина, є поранені
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: загинула дитина, є поранені
Втрати ворога станом на 29 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 29 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Мінлива хмарність та без суттєвих опадів: прогноз погоди на 29 квітня
Мінлива хмарність та без суттєвих опадів: прогноз погоди на 29 квітня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
210K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 квітня: ситуація на фронті
76K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 квітня 2025
37K
Якщо чуєте російську мову... Народний артист Бенюк дав пораду українцям
28K
ГУР назвав окуповану територію, яку Росія найбільше боїться втратити
23K
До втечі Януковича з України причетний особистий охоронець Путіна – прокурор
22K
Макрон пояснив, що відбулося між Трампом і Зеленським на похороні Папи Римського

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:58
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
Вчора, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
Вчора, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua