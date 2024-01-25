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Падіння ІЛ-76: розвідка припустила, кого і що перевозив літак

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Падіння ІЛ-76: розвідка припустила, кого і що перевозив літак
фото: glavcom.ua

Андрій Юсов: «На борту справді мали перебувати декілька VIP-ів офіційних від військово-політичного представництва держави-агресора»

На борту військово-транспортного літака Іл-76, який впав під Білгородом, могли бути і ракети, і люди. Не виключено, що українських полонених могли використати як живий щит для транспортування боєкомплекту. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі «Радіо Свобода».

Він зазначив, що раніше під час обмінів також використовувався авіатранспорт для транспортування українських полонених, зокрема, під час останнього великого обміну. За словами Юсова, тоді Росія повідомила про використання літака і запросила режим тиші.

Цього разу РФ, як зазначив розвідник, не робила ані письмових, ані усних запитів щодо авіації. Він наголосив, що на борті Іл-76 могли бути і ракети для ЗРК С-300, і люди.

«На борту могли бути як ракети для комплексу С-300, так і одночасно ракети і люди. Мова йде про великий військовий літак. Він був завантажений лише на третину, виходячи з їхніх слів. Чи був сенс використовувати саме цей борт? Також паралельно одночасно з ним були й інші літаки - це АН-26 і АН-72 в просторі поруч з ІЛом, який зазнав авіатрощі. Багато обставин, які потребують розслідування і максимального вивчення», – сказав Юсов.

Він наголосив, що держава, яка утримує полонених, повинна забезпечувати безпеку, зокрема і під час транспортування. Представник ГУР додав, що Україна умови виконала.

«Ми можемо припустити будь-які сценарії, включно зі свідомою провокацією, також із використанням українських військовополонених фактично як живого щита для транспортування БК і озброєння для ракетних комплексів, які нищать українські міста», – наголосив Юсов.

Представник розвідки також заявив, що українська розвідка з'ясувала після аварії Іл-76, що на борту літака повинні були летіти російські високопосадовці. В останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт.

«На борту справді мали перебувати декілька VIP-ів офіційних від військово-політичного представництва держави-агресора. Їхні прізвища відомі і будуть названі, матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Але в останній момент ФСБ фактично наказало їм не сідати на цей борт і скористатись іншими видами транспорту. Ця інформація була вже з’ясована після того, як подія сталася», – сказав Юсов.

Він додав, що російським МНСівцям не дозволили працювати на місці аварії. За його словами, до місцевого моргу у Білгороді доставили лише п’ять тіл.

Нагадаємо, у Білгородській області Росії зранку 24 січня впав військово-транспортний літак Іл-76. Міноборони РФ стверджує, що на борту нібито перебували українські полонені.

Згодом Генеральний штаб ЗСУ зробив заяву. У повідомленні йдеться про те, що ЗСУ продовжать знищувати військово-транспортні літаки Російської Федерації, що доставляють до аеродрому Бєлгорода ракети для обстрілу Харкова та Харківської області. 

Читайте також: Катастрофа Іл-76. Які заяви зробила Україна та Росія (фото, відео)
Теги: літак

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