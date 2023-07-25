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Львівщина: підполковник, який зняв 40 людей з військового обліку, отримав смішний штраф

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Львівщина: підполковник, який зняв 40 людей з військового обліку, отримав смішний штраф
Підполковник безпідставно виключив з військового обліку 40 осіб
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Суд призначив підполковнику штраф у розмірі 3145 грн

Радехівський районний суд Львівщини визнав винним у перевищенні службових повноважень підполковника, який безпідставно виключив з військового обліку 40 людей. Суд призначив йому штраф у розмірі 3145 грн. Про це повідомляє Zaxid.net.

Підполковник, перебуваючи на керівній посаді, за однією схемою протягом 2022 року виключив з військового обліку 40 осіб.

За даними правоохоронців, підполковник перевищив свої службові повноваження, ставив відмітки про виключення з військового обліку в особових справах та військових квитках, без оформлення офіцерами запасу свідоцтв про хворобу. Таким чином людей виключили з військового обліку за станом здоров’я з можливістю виїзду за кордон.

На підполковника склали протоколи за порушення ч.2 ст.172-14 КУпАП (перевищення влади чи службових повноважень військовим). У суді обвинувачений визнав свою провину та не захотів надавати додаткові пояснення. На постанову ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що 24 липня ДБР затримало скандально відомого одеського військкома Євгена Борисова.

Як повідомлялося, родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Про це свідчать витяги з іспанського реєстру, хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім'ї нерухомість в Іспанії.

Нещодавно Євген Борисов потрапив у корупційний скандал. Він нібито збагатився на війні й так званих білих квитках: за відтермінування від армії від військовозобов'язаних вимагав чималі суми.

Теги: Львівщина штраф військовозобов'язаний

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