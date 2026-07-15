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Мадяр показав кадри ураження 20 суден РФ у Чорному морі (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Мадяр показав кадри ураження 20 суден РФ у Чорному морі (відео)
Загалом із 6 по 15 липня в межах операції «МоЛоЧКа» уражено 136 суден російського тіньового флоту
скриншот з відео покращений за допомогою ШІ

Серед уражених суден – 17 нафтових танкерів, два танкери-газовози та один буксир

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді оприлюднив відео ураження російських суден під час нового етапу операції «МоЛоЧКа» у Чорному морі. Відповідне відео він опублікував у Telegram, пише «Главком».

За словами Бровді, чорноморський кластер операції стартував 15 липня, у День Української Державності. «Рахунок першого раунду – 20:0. Чорноморський кластер операції СБС «МоЛоЧКа» відкорковано 15 липня до Дня Української Державності. Птахи СБС вже тут. Впольовано 20 перших танкерів у Чорному морі протягом першої ночі», – повідомив командувач.

Він уточнив, що серед уражених суден – 17 нафтових танкерів, два танкери-газовози та один буксир.

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За даними Мадяра, загалом із 6 по 15 липня в межах операції «МоЛоЧКа» уражено 136 суден російського тіньового флоту. Із них 116 суден – в Азовському морі, ще 20 – у Чорному морі.

До операції, за словами командувача, залучені підрозділи 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї окремої бригади СБС «Птахи Мадяра», 1-го окремого центру СБС, 20-ї окремої бригади СБС «К-2», 412-ї бригади «Nemesis», 427-ї бригади «Рарог» та 413-го окремого полку СБС «Рейд».

Напередодні командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді заявив про початок нового етапу операції «МоЛоЧКа» у Чорному морі. 

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Теги: Чорне море Роберт Бровді флот РФ

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