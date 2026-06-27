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Біолог оцінив наслідки російських ударів по інфраструктурі українських портів для Чорного моря

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Біолог оцінив наслідки російських ударів по інфраструктурі українських портів для Чорного моря
Ворожі атаки на Одещину спричинили забруднення довкілля
фото: Офіс генерального прокурора

Надзвичайної концентрації нафти в морі немає – морський біолог

Після ворожих ударів по портах Одеської області в Чорне море вилилися тонни нафти, проте сьогодні надзвичайної її концентрації в морі немає. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник директора Інституту морської біології НАН України, доктор біологічних наук Віктор Демченко.

Біолог розказав, яким чином локалізується нафта, що вилилася в море внаслідок російських атак на порти.

«Були спроби зібрати нафту в Одесі та в інших місцях, локалізувати в акваторіях порту, для чого ставили спеціальні загородження. Збирати нафту з поверхні моря досить складно. Там, де нафта йшла згустками, її виносило після шторму на узбережжя, заносило до лиманів, і ці згустки збирали в мішки разом з піском та потім утилізували. На сьогоднішній день великої концентрації цих речовин на узбережжі не виявлено. Але все одно певна частина нафти потрапила в море», – пояснив науковець.

За його словами, нафтові плями мігрують та осідають на дно, а з приходом тепла можуть знову виринати.

Крім того, в акваторію Чорного моря потрапила й соняшникова олія після того, як росіяни навесні бомбили олійні термінали. За словами Демченка, це може спричиняти певні негаразди в екосистемах, але не такі критичні, як нафтове забруднення.

Фахівець зауважив, що в Україні є спеціальне судно, яке спроможне збирати, фільтрувати та утилізувати шкідливі речовини з поверхні моря. Утім, зараз такі робити ускладнені через безпекову ситуацію. Водночас Демченко запевнив: зараз надзвичайно великої концентрації нафти в Чорному морі немає.

«Судно треба задіювати, коли буде велика пляма, постійне забруднення на десятки кілометрів, а таких нафтових забруднень в акваторії Одеського регіону все ж таки не було. Ми реєструємо лиш певні згустки нафти, які потрапили в море в тих чи інших місцях», – зауважив біолог.

Також Демченко прокоментував повідомлення про загибель 22 дельфінів у Національному парку «Тузлівські лимани», що з’явилося на початку червня. Науковець не впевнений, чи може це бути пов'язано з виливом нафти чи олії.

«Мені важко говорити про причини загибелі цих тварин, але з тих фото, що я бачив, дельфіни загинули не одночасно: на фото можна побачити тварин, які померли два-три місяці тому, і тих, які померли тиждень тому», – додав він.

Нагадаємо, масовані атаки по українських олійноекстракційних заводах і ємностях з олією у портах розпочалися наприкінці 2025-го і тривали впродовж весни 2026-го. Так, уночі 22 грудня минулого року росіяни завдали удару по порту «Південний» біля Одеси. Унаслідок цього загорілися ємності з борошном та олією, стався витік рослинної олії в акваторію, яку тимчасово перекривали до повної ліквідації наслідків витоку.

У ніч на 25 грудня ворог завдав удару по Іллічівському олійножировому комбінату у місті Чорноморськ. Це підприємство належить компанії Kernel – найбільшому світовому виробнику та експортеру соняшникової олії. Під час атаки було пошкоджено ємність із олією, що призвело до масштабного загоряння та витоку.

5 січня РФ атакувала Дніпропетровський олійноекстракційний завод, яким володіє американська компанія Bunge і який випускає продукцію під брендом «Олейна». Унаслідок атаки на цей завод на дороги вилилося 300 тонн олії. 

Через два дні після того удару Росія також атакувала два порти Одещини, пошкодивши, зокрема, ємності з олією.

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Теги: нафта нафтопродукти Чорне море екологія Одещина порт

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