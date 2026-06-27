Біолог оцінив наслідки російських ударів по інфраструктурі українських портів для Чорного моря

Надзвичайної концентрації нафти в морі немає – морський біолог

Після ворожих ударів по портах Одеської області в Чорне море вилилися тонни нафти, проте сьогодні надзвичайної її концентрації в морі немає. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник директора Інституту морської біології НАН України, доктор біологічних наук Віктор Демченко.

Біолог розказав, яким чином локалізується нафта, що вилилася в море внаслідок російських атак на порти.

«Були спроби зібрати нафту в Одесі та в інших місцях, локалізувати в акваторіях порту, для чого ставили спеціальні загородження. Збирати нафту з поверхні моря досить складно. Там, де нафта йшла згустками, її виносило після шторму на узбережжя, заносило до лиманів, і ці згустки збирали в мішки разом з піском та потім утилізували. На сьогоднішній день великої концентрації цих речовин на узбережжі не виявлено. Але все одно певна частина нафти потрапила в море», – пояснив науковець.

За його словами, нафтові плями мігрують та осідають на дно, а з приходом тепла можуть знову виринати.

Крім того, в акваторію Чорного моря потрапила й соняшникова олія після того, як росіяни навесні бомбили олійні термінали. За словами Демченка, це може спричиняти певні негаразди в екосистемах, але не такі критичні, як нафтове забруднення.

Фахівець зауважив, що в Україні є спеціальне судно, яке спроможне збирати, фільтрувати та утилізувати шкідливі речовини з поверхні моря. Утім, зараз такі робити ускладнені через безпекову ситуацію. Водночас Демченко запевнив: зараз надзвичайно великої концентрації нафти в Чорному морі немає.

«Судно треба задіювати, коли буде велика пляма, постійне забруднення на десятки кілометрів, а таких нафтових забруднень в акваторії Одеського регіону все ж таки не було. Ми реєструємо лиш певні згустки нафти, які потрапили в море в тих чи інших місцях», – зауважив біолог.

Також Демченко прокоментував повідомлення про загибель 22 дельфінів у Національному парку «Тузлівські лимани», що з’явилося на початку червня. Науковець не впевнений, чи може це бути пов'язано з виливом нафти чи олії.

«Мені важко говорити про причини загибелі цих тварин, але з тих фото, що я бачив, дельфіни загинули не одночасно: на фото можна побачити тварин, які померли два-три місяці тому, і тих, які померли тиждень тому», – додав він.

Нагадаємо, масовані атаки по українських олійноекстракційних заводах і ємностях з олією у портах розпочалися наприкінці 2025-го і тривали впродовж весни 2026-го. Так, уночі 22 грудня минулого року росіяни завдали удару по порту «Південний» біля Одеси. Унаслідок цього загорілися ємності з борошном та олією, стався витік рослинної олії в акваторію, яку тимчасово перекривали до повної ліквідації наслідків витоку.

У ніч на 25 грудня ворог завдав удару по Іллічівському олійножировому комбінату у місті Чорноморськ. Це підприємство належить компанії Kernel – найбільшому світовому виробнику та експортеру соняшникової олії. Під час атаки було пошкоджено ємність із олією, що призвело до масштабного загоряння та витоку.

5 січня РФ атакувала Дніпропетровський олійноекстракційний завод, яким володіє американська компанія Bunge і який випускає продукцію під брендом «Олейна». Унаслідок атаки на цей завод на дороги вилилося 300 тонн олії.

❗️ Момент російської атаки на олійний завод у Дніпрі потрапив на відео pic.twitter.com/8whRVo1vxE — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 5, 2026

Через два дні після того удару Росія також атакувала два порти Одещини, пошкодивши, зокрема, ємності з олією.