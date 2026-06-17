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Сили оборони уразили танкер тіньового флоту Росії

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Сили оборони уразили танкер тіньового флоту Росії
Танкер використовувався для перевезення нафти та нафтопродуктів на користь Росії
фото: Генштаб ЗСУ

Судно перебуває під санкціями Європейського Союзу, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України

Сили оборони України успішно уразили в акваторії Чорного моря великий нафтовий танкер Fina A, який входив до складу «тіньового флоту» Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційні дані Генерального штабу Збройних Сил України.

Окрім цього, влучних ударів було завдано по логістичній інфраструктурі та пунктах управління російських загарбників.

Що відомо про судно

Повідомляється, що атака на ворожу морську логістику відбулася в межах бойової роботи, проведеної 16 червня та у ніч на 17 червня 2026 року. Головною морською ціллю став танкер Fina A (ідентифікаційний номер IMO 9283306).

Військові наводять такі деталі про знищення та характеристики судна:

  • Статус ураження: факт влучання офіційно підтверджено, наразі фахівці уточнюють ступінь та масштаб пошкоджень російського плавзасобу.
  • Призначення: Росія активно використовувала цей танкер для транспортування сирої нафти та готових нафтопродуктів в інтересах свого військово-промислового комплексу, цинічно обходячи жорсткі міжнародні санкції та цінові обмеження.
  • Габарити: судно має значні розміри – його довжина сягає 244,6 м, а загальний валовий тонаж оцінюється у 62 002 одиниці.

Танкер Fina A є законною військовою ціллю, оскільки перебуває під офіційними блокувальними санкціями Європейського Союзу, Великої Британії, Швейцарії, Канади, а також безпосередньо України.

Тіньовий флот – це мережа неформально пов'язаних, переважно застарілих танкерів, які підсанкційні країни (передусім Росія, а також Іран та Венесуела) використовують для експорту нафти в обхід міжнародних ембарго та встановленої цінової стелі. 

Ураження інших об'єктів ворога

Паралельно з операцією на морі, українські підрозділи відпрацювали по наземних об'єктах окупантів. Повідомляється про успішні прильоти по кількох стратегічно важливих пунктах управління російської армії та вузлах логістичної інфраструктури, що суттєво ускладнить постачання та координацію передових підрозділів РФ на фронті.

  • Уражено автомобільний міст через Північно-Кримський канал у районі населеного пункту Ставки та автомобільний міст у районі Воїнки Херсонської області.
  • У районі Великої Новосілки Донецької області уражено командно-спостережний пункт та пункт управління противника.
  • Також завдано ураження пунктам управління дронів окупантів в районах Кам'янського та Новопрокопівки Запорізької області, Іванопілля та Комара Донецької області, Олешок на Херсонщині, Маліївки на Дніпропетровщині, а також Коров'яковки та Кучерова Курської області (РФ). 

«Главком» писав, що більш як половина танкерів так званого тіньового флоту перебуває в критичному технічному стані через корозію і становить реальну загрозу масштабного розливу нафти у Світовому океані.

Власники підсанкційних суден нині максимально продовжують строки їхньої експлуатації завдяки вигідній торгівлі на тлі зростання нафтових цін через кризу в Перській затоці. Санкції фактично перекрили законні шляхи до утилізації таких кораблів.

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Теги: флот флот РФ ЗСУ

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