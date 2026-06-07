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МАГАТЕ терміново направляє інспекторів на ядерний об'єкт у Чорнобилі після атаки РФ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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МАГАТЕ терміново направляє інспекторів на ядерний об'єкт у Чорнобилі після атаки РФ
Очільник МАГАТЕ наголосив, що удари по таких зонах є абсолютно неприпустимими
колаж: glavcom.ua

Гроссі назвав цей інцидент «глибоко тривожним»

Міжнародне агентство з атомної енергії відреагувало на нічний удар російських окупантів по зоні відчуження. Організація терміново спрямує групу своїх технічних інспекторів на майданчик Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МАГАТЕ.

Одразу після нічного інциденту, який стався о 02:10, Державна інспекція ядерного регулювання України та НАЕК «Енергоатом» офіційно поінформували Брюссель та Відень про факт атаки на об'єкт високого ризику. Реакція міжнародної спільноти була миттєвою.

«Команда МАГАТЕ на Чорнобильському майданчику незабаром відвідає об’єкт, щоб перевірити наслідки удару», – зазначається у повідомленні.

В агентстві уточнили, що Україна офіційно поінформувала їх про ранкову атаку на ядерний об'єкт, внаслідок якої спричинено значні руйнування інфраструктури сховища: «Удар спричинив значні пошкодження будівлі прийому палива об’єкта – включаючи фасад, вікна та двері – а вибухова хвиля також зачепила прилеглі будівлі. За даними України, рівень радіації на об'єкті залишається в межах встановлених норм».

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав цей інцидент «глибоко тривожним». «Інцидент викликає глибоке занепокоєння, оскільки він стався на об’єкті, що містить велику кількість ядерного матеріалу, який зберігався лише за кілька метрів від атакованої будівлі», – заявив він.

Очільник агентства також наголосив, що удари по таких зонах є абсолютно неприпустимими та «прямо суперечать ключовим принципам ядерної безпеки, зокрема, «невід'ємним стовпам ядерної безпеки та захищеності під час військового конфлікту».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний удар російських загарбників по об'єкту ядерної інфраструктури. Глава держави підтвердив, що ворожий безпілотник уразив технологічну будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), на території навколо Чорнобильської атомної електростанції.

Як відомо, у ніч проти неділі, 7 червня 2026 року, Російська Федерація вчинила черговий акт відвертого ядерного тероризму, поставивши під загрозу радіаційну безпеку Східної Європи. Ворожий БпЛА атакував майданчик Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). 

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Теги: росія безпілотник МАГАТЕ Чорнобильська АЕС

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