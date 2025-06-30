Кім Чен Ин збудує укріплення на кордоні з Південною Кореєю

Пхеньян відновлює будівництво загороджень і огорож із колючого дроту на своєму боці демілітаризованої зони

Північна Корея поінформувала Командування ООН про плани будівництва укріплення на кордоні з Південною Кореєю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yonhap.

Південнокорейські військові заявили, що КНДР відновила будівельну діяльність у прифронтових районах наприкінці минулого тижня, щодня мобілізуючи понад 1 тис. військовослужбовців на шести об’єктах. Торік на 10 локаціях були залучені приблизно 4-5 тис. військових.

«Наші військові уважно стежать за військовою діяльністю Північної Кореї і будуть реагувати відповідно до принципів, якщо вони порушать межі демілітаризованої зони», – заявив речник Об’єднаного комітету начальників штабів полковник Лі Сун-Джун.

Міноборони Південної Кореї заявило, що повідомлення Північної Кореї можна розглядати як значуще послання щодо послаблення міжкорейської напруженості, зазначивши, що ще занадто рано робити висновки. Тим часом Командування ООН зауважило, що надання Пхеньяном попередніх повідомлень загалом є «корисним» для зменшення ризику неправильного тлумачення і прорахунків.

Нагадаємо, Північна Корея залучила до війни проти України близько 11 тис. військовослужбовців з елітного контингенту. Йдеться про бійців, спеціально відібраних за фізичними, психологічними та іншими критеріями – з приблизно 50-тисячного «особистого резерву» режиму Кіма Чен Ина.

До слова, диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин побоюється надсилати в Росію додаткові війська. Він почав задумуватися про те, що може послабити власний стратегічний резерв.

Як повідомлялося, Північна Корея розглядає можливість відправити робітників на завод з виробництва безпілотників у Росії в обмін на навчання з управління безпілотними літальними апаратами. Йдеться про відправку близько 25 тис. працівників у спеціальну економічну зону «Алабуга» в Татарстані.