Влаштував стрілянину в супермаркеті на Оболоні: поліція затримала нападника (фото)

Інцидент стався в супермаркеті на вулиці Північній

У Києві правоохоронці затримали 35-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння відкрив вогонь у приміщенні магазину в Оболонському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Інцидент стався в супермаркеті на вулиці Північній. До поліції надійшов виклик про те, що невідомий чоловік здійснив постріл у бік працівника охорони. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції, оперативники та співробітники поліції охорони.

Як з'ясували правоохоронці, 35-річний киянин у нетверезому стані зайшов до приміщення магазину та почав провокувати конфлікт із персоналом. У ході перепалки він дістав пневматичний пістолет і вистрілив у бік охоронця.

Пістолет, вилучений у нападника фото: Національна поліція України

Поліцейські затримали правопорушника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Знаряддя злочину – пневматичний пістолет – вилучено.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років фото: Національна поліція України

Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень). Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, у Києві завершили досудове розслідування у справі про стрілянину, що сталася у Святошинському районі столиці. 14 липня поліція Києва повідомила про завершення досудового розслідування та передачу до суду обвинувального акта стосовно 43-річної місцевої жительки, яку обвинувачують у тому, що вона відкрила вогонь по чоловіку після конфлікту через шум у дворі житлового будинку. Інцидент стався у травні на проспекті Академіка Корольова. За даними слідства, компанія чоловіків і жінок відпочивала біля житлового будинку та голосно поводилася. 27-річний місцевий житель зробив присутнім зауваження через галас, після чого між ним і компанією виник конфлікт.