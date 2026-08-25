Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Співробітник Служби безпеки України «продавав» бронювання від мобілізації – НАБУ

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Співробітник Служби безпеки України «продавав» бронювання від мобілізації – НАБУ
Національне антикорупційне бюро викрило схему за участю співробітника СБУ
фото: «Радіо Свобода» (ілюстративне)

За незаконне бронювання учасники схеми отримували гроші готівкою та у криптоактивах

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру співробітнику Служби безпеки України, якого підозрюють в організації схеми незаконного бронювання військовозобов'язаних від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ та САП.

За даними слідства, співробітник СБУ разом із пособником та директоркою підприємства зі статусом критично важливого організовував фіктивне працевлаштування військовозобов'язаних. Після оформлення на підприємство чоловіки отримували бронювання від мобілізації, однак фактично не виконували трудових обов'язків. Нараховану їм заробітну плату військовозобов'язані мали повертати учасникам схеми.

За оформлення бронювання фігуранти, за версією слідства, отримували неправомірну вигоду як готівкою, так і в криптоактивах. Правоохоронці задокументували декілька епізодів незаконного бронювання. Загальна сума отриманої неправомірної вигоди становить майже 1 млн грн.

Крім того, співробітника СБУ підозрюють у легалізації понад 18,4 млн грн. За даними слідства, гроші використовували для придбання та оформлення нерухомості, земельної ділянки й автомобіля, а також вносили на банківський рахунок.

Пособнику також інкримінують незаконне придбання та використання спеціальних технічних засобів для негласного отримання інформації. Слідство вважає, що саме він причетний до встановлення засобів, які наприкінці 2025 року виявили у квартирі керівниці одного з підрозділів детективів НАБУ, що займається розслідуванням корупції в оборонній сфері.

У НАБУ також нагадали, що відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено в суді та встановлено обвинувальним виро

Нагадаємо, у лютому НАБУ та САП повідомили про підозру іншому співробітнику СБУ. За даними слідства, він отримав $68 тис. за сприяння в ухиленні військовозобов'язаного від мобілізації. Відстрочку мали оформити на підставі фіктивних документів про нібито наявність у чоловіка трьох дітей.

А у червні Національне антикорупційне бюро викрило власного співробітника, якого запідозрили у причетності до незаконного переправлення людей через державний кордон. На час проведення службового розслідування його відсторонили від виконання посадових обов'язків.

Читайте також:

Теги: підозра військовозобов'язаний НАБУ мобілізація криптовалюта САП ухилянти СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна вже не проводить окремі спецоперації, а послідовно руйнує військові й логістичні ланцюги РФ
40 днів – лише початок: генерал-майор СБУ пояснив логіку ударів по Росії
5 серпня, 04:40
ВАКС обирає Стефанішиній запобіжний захід
Стефанішиній вручено нову підозру – Центр протидії корупції
5 серпня, 14:40
Фігурантам уже повідомлено про підозру
У Болгарії затримано «наркобарона», який керував 14 лабораторіями в Україні та ЄС
5 серпня, 14:14
Серед фігурантів рейдерської схеми – нардепи, посадовці та судді
Операція «Феміда». НАБУ заявило про рейдерську схему на сотні мільйонів
20 серпня, 13:49
ЄС продовжив тимчасовий захист до 2028 року, але змінив правила для чоловіків
ЄС запровадив нову вимогу для українців призовного віку
6 серпня, 11:24
Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі
Зняття з обліку та бронь за $6 тис.: підозру отримав 23-річний киянин
6 серпня, 16:40
Росія почала використовувати повістки для прихованого набору контрактників
Росія знайшла новий спосіб заманювати чоловіків на війну
7 серпня, 11:34
Керівник НАБУ Семен Кривонос заявив про «суттєвий прогрес» у справі «Мідас
«Є серйозний прогрес»: НАБУ розповіло про розслідування справи «Мідас»
10 серпня, 12:40
Катерина Крупа разом з чоловіком – сином колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи
ДБР з'ясувало, скільки грошей невістка Крупи не внесла до декларації
17 серпня, 15:47

Кримінал

Співробітник Служби безпеки України «продавав» бронювання від мобілізації – НАБУ
Співробітник Служби безпеки України «продавав» бронювання від мобілізації – НАБУ
Суд переніс засідання щодо запобіжного заходу Ірині Мудрій
Суд переніс засідання щодо запобіжного заходу Ірині Мудрій
Головний рабин Києва висловив готовність взяти на поруки Мудру (відео)
Головний рабин Києва висловив готовність взяти на поруки Мудру (відео)
Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід Мудрій: трансляція засідання
Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід Мудрій: трансляція засідання
СБУ затримала коригувальника, який встановлював камери для наведення російських атак
СБУ затримала коригувальника, який встановлював камери для наведення російських атак
Офісники стрибали з даху: силовики накрили шахрайський кол-центр (фото)
Офісники стрибали з даху: силовики накрили шахрайський кол-центр (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2026
83K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
65K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
64K
Софії Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
43K
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще

Новини

Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
Сьогодні, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
Сьогодні, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
Вчора, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
Вчора, 09:11
В Україні до 30°, спека не відступає: погода на 24 серпня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
20 серпня, 15:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua