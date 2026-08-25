Співробітник Служби безпеки України «продавав» бронювання від мобілізації – НАБУ

За незаконне бронювання учасники схеми отримували гроші готівкою та у криптоактивах

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру співробітнику Служби безпеки України, якого підозрюють в організації схеми незаконного бронювання військовозобов'язаних від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ та САП.

За даними слідства, співробітник СБУ разом із пособником та директоркою підприємства зі статусом критично важливого організовував фіктивне працевлаштування військовозобов'язаних. Після оформлення на підприємство чоловіки отримували бронювання від мобілізації, однак фактично не виконували трудових обов'язків. Нараховану їм заробітну плату військовозобов'язані мали повертати учасникам схеми.

За оформлення бронювання фігуранти, за версією слідства, отримували неправомірну вигоду як готівкою, так і в криптоактивах. Правоохоронці задокументували декілька епізодів незаконного бронювання. Загальна сума отриманої неправомірної вигоди становить майже 1 млн грн.

Крім того, співробітника СБУ підозрюють у легалізації понад 18,4 млн грн. За даними слідства, гроші використовували для придбання та оформлення нерухомості, земельної ділянки й автомобіля, а також вносили на банківський рахунок.

Пособнику також інкримінують незаконне придбання та використання спеціальних технічних засобів для негласного отримання інформації. Слідство вважає, що саме він причетний до встановлення засобів, які наприкінці 2025 року виявили у квартирі керівниці одного з підрозділів детективів НАБУ, що займається розслідуванням корупції в оборонній сфері.

У НАБУ також нагадали, що відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено в суді та встановлено обвинувальним виро

Нагадаємо, у лютому НАБУ та САП повідомили про підозру іншому співробітнику СБУ. За даними слідства, він отримав $68 тис. за сприяння в ухиленні військовозобов'язаного від мобілізації. Відстрочку мали оформити на підставі фіктивних документів про нібито наявність у чоловіка трьох дітей.

А у червні Національне антикорупційне бюро викрило власного співробітника, якого запідозрили у причетності до незаконного переправлення людей через державний кордон. На час проведення службового розслідування його відсторонили від виконання посадових обов'язків.