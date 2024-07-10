У Британії чоловік розстріляв з арбалета родину ведучого BBC

Нападник вбив сім'ю 58-річного спортивного ведучого BBC Джона Ханта

У Великій Британії сталося потрійне вбивство – нападник застрелив з арбалета трьох жінок – матір та її двох доньок. Поліція оголосила підозрюваного в загальнонаціональний розшук. Про це повідомляє Bild.

58-річний спортивний ведучий BBC Джон Хант напередодні повернувся додому приблизно о сьомій годині вечора. У своєму будинку в невеликому містечку Буші на північ від Лондона він виявив дружину Керол (61 рік) і доньок Луїзу (25 років) і Ганну (28 років) – всі троє були важко поранені.

Сусідка розповіла виданню Mirror, що вчора ввечері чула крики з будинку Хантів. На місце злочину приїхали поліцейські та лікарі швидкої допомоги, проте жодну з трьох жінок не вдалося врятувати - всі вони померли на місці. Де в момент злочину перебувала третя дочка Ханта, невідомо.

За інформацією поліції, нападник спочатку зв'язав жертв, а потім стріляв по них прицільними пострілами з арбалета. Офіцери обшукали будинок Кліффорда: вони змогли виявити його автомобіль, проте самого підозрюваного не знайшли.

Імовірно, вбивця – 26-річний Кайл Кліффорд, колишній бойфренд однієї з дочок. Daily Mail пише, що Кліффорд досі переховується зі зброєю в Лондоні. Крім арбалета, у нього може бути й інша зброя.

До слова, у російському Іжевську бійця приватної військової компанії «Вагнер» Артема Єгорова засуджено до 15 років колонії за вбивство друга дитинства та спробу вбивства своєї дівчини.