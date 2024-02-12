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Медведчук вирішив поновити свідоцтво адвоката: яке рішення ухвалив суд

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Медведчук вирішив поновити свідоцтво адвоката: яке рішення ухвалив суд
Екснардепа та кума Путіна позбавили права на заняття адвокатською діяльністю у травні 2023 року
фото з відкритих джерел

Обвинувачений в держзраді екснардеп спробував оскаржити позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю

Київський окружний адміністративний суд відмовив обвинуваченому в державній зраді екснардепу Віктору Медведчуку у поновленні свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю. Про це повідомляє громадська ініціатива «Голка».

Адвокат Ілля Костін розповів, що торік зі своїм колегою Романом Титикалом звертався до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київщини, аби Медведчука позбавили права займатися адвокатською діяльністю.

«Був складний розгляд нашої скарги. Ми навіть були вимушені заявити відвід одному з членів дисциплінарної комісії Бірюковій, яка, на наш погляд, мала відношення до бізнес діяльності Медведчука. Права на заняття адвокатською діяльністю Медведчука позбавили у травні 2023 року і Медведчук звернувся до суду, аби це оскаржити. І от кілька днів тому він програв суд і вже навіть є текст рішення», – зазначив правозахисник.

Екснардеп та кум Путіна вважає, що члени кваліфікаційно-дисциплінарної комісії були упередженими і на них нібито тисли.

«…представник позивача… стверджує про наявність між скаржником адвокатом Іллею Костіним та членами Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Київської області тісних стосунків, адже останній займав в період з 2012 по 2019 рік посаду члена Ради адвокатів Київської області у складі кваліфікаційної палати Кваліфікаційно-дициплінарної комісії Київської області», – йдеться у тексті рішення суду.

Інтереси Медведчука у суді представляв адвокат Олексій Калінніков – раніше саме він представляв інтереси іншого зрадника-втікача Віктора Пшонки. Калінніков станом на 12 лютого 2024 року значиться на сайті Вищої школі адвокатури Національної асоціації адвокатури викладачем.

Як відомо, Національна асоціація адвокатури України – організація, яку з листопада 2012 року очолює Лідія Ізовітова, давня соратниця обвинуваченого в державній зраді Віктора Медведчука. Лише ця установа видає свідоцтво адвоката, яке легко втратити, якщо не платити внески, не проходити платні курси та не набирати бали. Деякі адвокати, які пішли на фронт захищати Україну, все ж наважились на боротьбу з асоціацією-монополістом – у відповідь їх позбавили права займатися адвокатською діяльністю.

Адвокат Ілля Костін, який зараз служить у Головному управлінні військової юстиції, давно публікує матеріали про бездіяльність Національної асоціації адвокатури стосовно адвокатів-зрадників. Він звертав увагу на той факт, що адвокатів-перевертнів, які беруть участь у катуваннях українських полонених у Криму та інших тимчасово окупованих територіях, адвокатських посвідчень не позбавляє. 

Нагадаємо, колишній народний депутат від забороненої в Україні партії ОПЗЖ та обвинувачений у держзраді Віктор Медведчук через свого адвоката добивається повернення українського закордонного паспорта. 

Читайте також: Господарі української адвокатури. Хто кинув виклик Медведчуку та Ізовітовій?
Теги: адвокат Віктор Медведчук суд

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