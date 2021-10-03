Мендель розповіла про своїх «наречених» в школі та першу вчительку

Колишня прессекретарка президента також розповіла про цікаві спогади зі шкільного життя

З нагоди Дня вчителя колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель розповіла про свою першу вчительку та пригадала цікаві моменти зі шкільного життя, допис вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

«Перші слова і прочитане напам’ять «Світає, край неба палає» на День народження шкільній Вчительці. Через тебе я говорю українською і через тебе знаю, що «Шевченко – батько нації». Без пафосу, а так, як воно є у твоїй хаті і в твоєму серці», – написала Мендель.



Також колишня прессекретарка президента пригадала, як в 9 років вона отримувала перші записки від «наречених», що їх розкидали сільські школярі.

«Пам’ятаєш, як ти їх перехопила і потім сміялася, дивлячись як я червонію, мов помідор? Мені було 9, здається? Твої уроки приймати, уроки цінувати і уроки жити були значно важливіші за граматику. Але їх ніколи не можна навчити, якби ти не була Вчителем від серця. Завдяки тобі, я знаю, чим живе, що думає і як працює український вчитель. І за все це - Тобі, першому справжньому моєму Вчителю, – низький уклін. Справжній Вчитель - той, хто заслуговує повагу і за розум, і за мудрість. Хто вчить не лише за партою, а й по життю», – додала експрессекретарка глави держави.

Юлія Мендель запевнила, що у її житті такий вчитель є. Це тітка Антоніна Анатоліївна, чи «наша Тоня», як знають її тільки найближчі. «Завжди тебе підтримаю і завжди буду на твоїй стороні! Люблю! З твоїм Днем, Вчителю!», – привітала свою тітку з професійним святом.

До слова, Тимошенко та Разумков привітали освітян з Днем вчителя. Привітання вони розмістили у соцмережах. Також з нагоди свята Гройсман розповів зворушливу історію про свого дідуся-вчителя.

Нагадаємо, раніше колишня речниця президента Юлія Мендель в програмі «ЖВЛ (Життя відомих людей)» особисто прокоментувала чутки про вагітність від глави держави Володимира Зеленського.

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