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Мешканці села, де народився Кучма, відмовляються від обов'язкової евакуації

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Мешканці села, де народився Кучма, відмовляються від обов'язкової евакуації
Леонід Кучма народився в селі Чайкине
фото: travels.in.ua

У селі Чайкине наразі проживає близько 170 людей

На Чернігівщині з 1 липня розпочалася обов'язкова евакуація з населених пунктів на прикордонні. Загалом йдеться про 19 сіл. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву радника начальника Чернігівської ОВА Андрія Подорвана в ефір телемарафону.

«Це був запит саме від військових. І, наскільки я розумію, один з аргументів – це те, що сильно збільшилася кількість саме FPV-дронами, які вороги використовують для ударів саме по цивільній інфраструктурі. Отже, 12 населених пунктів. До цього ж додалися у нас і сім населених пунктів із попередньої обов'язкової евакуації, де залишилися люди», – зауважив 

Загалом, за даними радника, в цих населених пунктах сумарно проживає понад тисяча людей, з яких – 120 дітей.

Найбільше населених пунктів, з яких проводитимуть обов'язкову евакуацію, розташовані у Новгород-Сіверській громаді (Воробʼївка; Камінь; Камʼянська Слобода; Карабани; Чайкине). Водночас у селах Камінь та Кам'янська Слобода евакуація населення поступово триває ще з 2023 року.

До того ж «Суспільне» зазначає, що у селі Чайкине наразі проживає близько 170 людей, серед яких 28 внутрішньо переміщених осіб, які раніше виїхали з інших прикордонних населених пунктів. Староста населеного пункту ще на початку червня збирав підписи мешканців щодо проведення обов'язкової евакуації, однак жоден із жителів не погодився залишити село.

«Якщо взяти загалом Карабани та Чайкине, то близько 20 сімей. Чи пропонують цим сім'ям житло? Я думаю ні. Допомогу? Теж ні. Ось тому я вважаю: (перед тим, як оголошувати обов'язкову евакуацію, – «Главком»), наша влада мала подумати, щоб надати відповідне житло», – зауважила мешканка села Чайкине.

Журналіст зазначив, що у Чайкиному ситуація наразі відносно спокійна. Крім того, за його словами, люди відмовляються від евакуації через відсутність прийнятних варіантів розміщення – модульні містечка їх не влаштовують, а інших пропозицій вони не мають. Також він наголосив, що обов'язкова евакуація не є примусовою: остаточне рішення про виїзд ухвалюють самі мешканці.

Зауважимо, що колишній президент України Леонід Кучма народився в селі Чайкине, Новгород-Сіверський район, Чернігівська область.

Нагадаємо, Рада оборони Чернігівщини ухвалила рішення про обовʼязкову евакуацію з прикордоння області з 1 липня. За словами влади, це був запит від військових.

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Теги: Чернігівщина евакуація

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