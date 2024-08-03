Президент столичного університету визнав: виші стали прихистком для ухилянтів

«Розвиток ринку профтехосвіти знищить ці «університети ні про що»

Колишній міністр економіки розвитку і торгівлі Тимофій Милованов заявив, що справжня функція більшості університетів в Україні – ухилянтство.

«Розвиток ринку профтехосвіти знищить ці «університети ні про що». Про це і про те, як зробити себе творчим, я говорив на конференції з інновацій, організованою Juscutum», – написав Милованов.

Таке твердження викликало шквал коментарів. Тим паче, що сам Милованов є почесним президентом столичного вишу – Київської школи економіки.

«Вибачте, говоріть лише в межах власних компетенцій. Ви міністр освіти України? Чи, може, хоча б автор якихось праць про всю систему освіти України?».

«Якщо Вам , пане Тимофій Милованов, так болить ухилянство, то чого Ви досі не на фронті».

«Ви, мабуть, теж пішли в науку, щоб від армії та призову під час війни ухилитись, а щоб вже на всі 100, то і паспортом США підстрахувались».

Раніше Милованов зізнався, що не зміг захистити дисертацію в Україні.

Також колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Тимофій Милованов розмірковував, чи не поборотися йому за ректорство в КПІ. Ексміністр додав, що може запропонувати шлях розвитку університету та принагідно нагадав, що став президентом Київської школи економіки (KSE) вісім років тому, коли університет збанкрутів і втратив усіх студентів. Втім, від ідеї взяти участь у виборах відмовився.

До слова, Міністерство освіти і науки підготувало рекомендації для освітнього процесу для вищих навчальних закладів. Серед них – початок навчального року у серпні та навчання у суботу. Як зазначає МОН, подібні рекомендації незабаром також отримають заклади загальної середньої освіти.