Міноборони Німеччини пообіцяло Україні більше танків Leopard 1

За словами очільника міноборони Німеччини, до кінця року Leopard 1 A5 буде понад 100

Міністр оборони Німеччини пообіцяв постачання більшої кількості танків Leopard 1

На тлі останніх повідомлень про знищені танки Leopard 2 в Україні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв постачання більшої кількості танків Leopard. Про це Пісторіус заявив в етері програми RTL Direkt, передає ntv.

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«Ми не зможемо замінити кожен танк, який зараз виходить з ладу. Але те, що ми робимо, ми продовжимо поставляти більше відремонтованих танків Leopard 1 A5 з липня і далі. І до кінця року їх буде понад 100» – сказав очільник міноборони.

Хоча Пісторіус не підтвердив автентичність фото, на яких нібито зображені танки Leopard 2, знищені Росією, він зазначив: «На жаль, природа війни така, що зброя знищується, танки знищуються і люди гинуть. Ось чому наша підтримка України є такою важливою».

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Пісторіус разом з тим відкинув заклики до постачання німецьких винищувачів Eurofighter в Україну та сказав, що «на цей час це питання не стоїть, тому що Україна в першу чергу потребує винищувачів F-16».

Окрім того, за словами Пісторіуса, Бундесвер залежить від Eurofighter для забезпечення власної обороноздатності.

«Зрештою, багато різних систем також не допомагають Україні, тому що за кожним літаком стоїть спеціальна підготовка, спеціальна логістика, спеціальний ремонт», – додав політик.

Нагадаємо, на тлі наступальної операції, Україна просить у Німеччини більше танків Leopard 2, які «буквально на вагу золота для вирішального наступу»

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До слова, Сполучені Штати невдовзі представлять новий пакет військової допомоги для України.