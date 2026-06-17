Міністр оборони заінтригував заявою про Крим

Федоров: Крим перетвориться в острів

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що наразі українські дрони ізолюють Крим. Про це він сказав в інтерв'ю Pressing, передає «Главком».

«По суті відбувається ізоляція Криму дронами. І в найближчий час, виглядає так, що Крим перетвориться в острів», – сказав міністр.

Федоров підкреслив, що це може призвести до несподіваних наслідків для росіян. Більш детальної інформації він не розкрив.

Останніми тижнями безпілотники завдають ударів по промислових підприємствах, а також по бензовозах і вантажних автомобілях, що перевозять паливо на анексований півострів. З 10 червня у Криму припинили рух пасажирських поїздів далекого прямування вночі. А також на території Криму з 17 червня буде заборонено їздити вночі на мопедах, мотоциклах та іншому мототранспорті.

Нагадаємо, російські загарбники поступово евакуюють родини своїх військовослужбовців з території тимчасово окупованого Криму до Новоросійська. Головними причинами стали критичні проблеми з логістикою та катастрофічний дефіцит палива.

До слова, нещодавно окупаційна влада Херсонської області заявила про нові атаки на транспортну інфраструктуру, яка з'єднує тимчасово окупований Крим із захопленими територіями півдня України.