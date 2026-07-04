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СБУ викрила «схему з бронюванням» артистів: у справі фігурує відомий гурт

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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СБУ викрила «схему з бронюванням» артистів: у справі фігурує відомий гурт
Гурт Spiv Brativ став відомий після повномасштабного вторгнення РФ завдяки патріотичним пісням
фото з відкритих джерел

Учасники гурту, брати Осичнюки, називають усе «провокаціями» та «маніпуляціями»

Служба безпеки та Нацполіція повідомили про викриття «ухилянтської схеми» у Черкасах та незаконне привласнення близько 1,5 млн бюджетних гривень. У справі фігурують директор місцевого закладу культури та відомий музичний гурт. Про це повідомляє «Главком».

«За матеріалами справи, з червня 2024 року учасників відомого українського рок-гурт фіктивно працевлаштували на посади артистів-вокалістів музичного лекторію обласного закладу культури, з метою оформлення їм бронювання від мобілізації. При цьому хлопці навіть не з’являлись в установі, однак директор та його заступниця вносили завідомо неправдиві дані про відпрацьовані ними години. На підставі фіктивних документів співакам нараховувалась заробітна плата. Однак картки із надходженнями зарплатні вони віддали посадовцю.

Ініційована правоохоронцями судово-економічна експертиза підтвердила, що директор незаконно привласнив бюджетні кошти у сумі понад 1,4 млн гривень, чим завдав матеріальних збитків обласному закладу культури», – ідеться в заяві Управління СБУ в Черкаській області.

СБУ викрила «схему з бронюванням» артистів: у справі фігурує відомий гурт фото 1

Відразу в місцевих медіа з’явилася інформація, що йдеться про Черкаську обласну філармонію та гурт Spiv Brativ. Колекти став відомий після повномасштабного вторгнення РФ завдяки патріотичним пісням, зокрема «Москва згоріла і втонула».

Учасники гурту, брати Осичнюки, називають усе «провокаціями» та «маніпуляціями».

«Ви всі були на наших концертах у філармонії. Ви бачили повні зали. Також ви бачили усі наші кліпи з червня 2024 року. Це є результат нашої роботи у філармонії – прокоментували вони невдовзі після початку скандалу.

«Відстрочка – це не ухилення. Це важливо. Саме відстрочка дає нам можливість виступати на фронті, у госпіталях для військових, виступати на благодійних концертах та збирати гроші на Сили оборони», – наголосили учасники гурту.

За інформацією медіа, фігурантами кримінальної справи виступають директор філармонії Юрій Федоряка та його заступниця. Їм інкримінують привласнення та відмивання коштів й підробку документів. Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Федоряка звинувачення відкидає.

«Було видумано, сфабриковано всяку нісенітницю, що описана і намальована. Розіб’ється в суді це все на раз-два. Картки зарплатні в них, я абсолютно ніякої наживи на цьому не мав і в мене не було такої мети», – прокоментував він «Подробиці. Головне».

Самі ж співаки кажуть – були впевнені, що гроші йдуть на благодійність: «Для нас було важливо, щоби колектив філармонії був в курсі про нашу принципову позицію. Ми були до самого кінця впевнені, що ці гроші акумулюються на спецрахунку».

Наразі триває досудове розслідування за фактом «торгівлі бронями». Як повідомили в Черкаській обласній прокуратурі: «Також встановлюється можливість причетності інших осіб до вказаного кримінального правопорушення».

Юрія Федоряка з посади директора філармонії відсторонено.

Нагадаємо, Національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Верьовки зіткнувся з нестачею чоловіків у складі колективу через мобілізацію та обмежені можливості бронювання працівників. 

30 травня Уряд змінив правила бронювання працівників критично важливих підприємств. Зокрема, було запроваджено новий зарплатний критерій, змінено порядок врахування працівників за сумісництвом та розпочато перегляд критеріїв критичності підприємств. Водночас чинні бронювання та статус критично важливих підприємств зберігатимуться до 1 вересня 2026 року.

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Теги: Черкаси гроші розслідування співак бронювання від мобілізації

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