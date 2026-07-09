Скандал із ТЦК у Львові. Генштаб заявив про службову перевірку дій військових

Генштаб наголосив, що будь-які конфліктні ситуації мають вирішуватися виключно у правовому полі

Генеральний штаб засудив напад на військовослужбовців ТЦК у Львові, назвавши такі дії неприпустимими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

«На дванадцятому році російської збройної агресії та п’ятому році відбиття повномасштабного вторгнення Російської Федерації такі дії є неприпустимими, протизаконними та безпосередньо підривають обороноздатність держави. Події, що сталися у Львові, мають ознаки перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в умовах правового режиму воєнного стану», – йдеться у повідомленні.

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Генштаб закликав правоохоронні органи забезпечити всебічне, об’єктивне та неупереджене розслідування цього випадку, а винних – притягнути до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства.

«Водночас проводиться службова перевірка щодо правомірності дій військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У разі встановлення порушень винні особи будуть притягнуті до відповідальності у визначеному законом порядку. Жодні суперечки щодо законності дій посадових осіб чи військовослужбовців не можуть бути виправданням застосування насильства. Правову оцінку кожному випадку мають надавати виключно уповноважені державні органи», – додається у повідомленні.

Зокрема, Генштаб наголосив, що будь-які конфліктні ситуації мають вирішуватися виключно у правовому полі.

Нагадаємо, ввечері 8 липня у Сихівському районі Львова стався конфлікт за участю працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і місцевих жителів.

Львівський обласний ТЦК та СП закликав громадян не піддаватися на ворожі провокації та не перешкоджати військовослужбовцям та поліції виконувати свої законні обовʼязки.

Згодом мер Львова Андрій Садовий засудив дії натовпу, який увечері 8 липня влаштував сутичку із військовими ТЦК. Він зауважив, що наразі Росія найбільше зацікавлена в тому, щоб українці почали воювати між собою, адже будь-який внутрішній конфлікт миттєво стає інструментом ворожої пропаганди.

Також Міністерство оборони наголосило, що єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – ворог.

До слова, військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що за конфлікти між військовими та цивільними відповідальність несуть уряд, військово-політичне керівництво та органи місцевого самоврядування.