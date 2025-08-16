Білий дім назвав зустріч Трампа та Путіна «історичною»
З'явилося нове фото Трампа та Путіна
Білий дім показав нове спільне фото президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Білого дому в соцмережі X.
«Історична», – коротко йдеться у підписі до фото.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розпочав зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска.
До слова, російський диктатор Володимир Путін проігнорував запитання журналістів про те, чи погодиться він на перемир’я, які вони вигукували йому та президенту США Дональду Трампу в аеропорту. На запитання журналістів, чи «припинить він вбивати цивільних», Путін жестом показав, що не чув питання.
Як повідомлялося, літаки президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна є чотиримоторними широкофюзеляжними реактивними.
Зауважимо, поруч із російським диктатором Володимиром Путіним стоїть велика пачка паперів під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Раніше Центр протидії дезінформації зауважував, що Путін збирається показати президенту США Дональду Трампу під час зустрічі на Алясці певні «історичні матеріали».