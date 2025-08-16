Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білий дім назвав зустріч Трампа та Путіна «історичною»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Білий дім назвав зустріч Трампа та Путіна «історичною»
фото: The White House/X

З'явилося нове фото Трампа та Путіна

Білий дім показав нове спільне фото президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Білого дому в соцмережі X.

«Історична», – коротко йдеться у підписі до фото.

Білий дім назвав зустріч Трампа та Путіна «історичною» фото 1

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розпочав зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска.

До слова, російський диктатор Володимир Путін проігнорував запитання журналістів про те, чи погодиться він на перемир’я, які вони вигукували йому та президенту США Дональду Трампу в аеропорту. На запитання журналістів, чи «припинить він вбивати цивільних», Путін жестом показав, що не чув питання.

Як повідомлялося, літаки президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна є чотиримоторними широкофюзеляжними реактивними.

Зауважимо, поруч із російським диктатором Володимиром Путіним стоїть велика пачка паперів під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Раніше Центр протидії дезінформації зауважував, що Путін збирається показати президенту США Дональду Трампу під час зустрічі на Алясці певні «історичні матеріали».

Читайте також:

Теги: переговори Дональд Трамп путін Аляска

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: Потрібні чіткі кроки, максимум нашої з партнерами координації
Зеленський обговорив зі Стармером «небезпеку російського плану»
9 серпня, 13:57
Трамп може розізлитися через відмову Зеленського
Зеленський своєю відмовою піти на поступки може розлютити Трампа – NY Times
9 серпня, 11:59
Президенти України та США обговорили деталі переговорів Віткоффа з Путіним
«Війна має завершитись». Зеленський розповів деталі розмови з Трампом
6 серпня, 20:27
Нетаньягу зателефонував Путіну двічі за тиждень
Нетаньягу намагається знизити градус напруженості між Трампом та Путіним
5 серпня, 13:21
Пірро, колишня прокурорка округу та обрана суддя, була затверджена 50 голосами «за» та 45 «проти»
Журналістка Fox News, яка часто брала інтервʼю у Трампа, стала прокуроркою у Вашингтоні
3 серпня, 11:51
Речник Путіна стверджує, що Москва, яка щодня обстрілює Україну, «зберігає прихильність мирному процесу»
«СВО продовжується». Кремль відреагував на ультиматум Трампа
29 липня, 13:23
У Саудівській Аравії повідомили, що зможуть нормалізувати стосунки з Ізраїлем лише після створення палестинської держави
Саудівська Аравія готова нормалізувати відносини з Ізраїлем, але є умова
29 липня, 05:46
Лукашенко попросив у Путіна ще грошей
Лукашенко попросив у Путіна ще грошей, щоб закрити «діру» в бюджеті Білорусі
26 липня, 05:10
Ставлення республіканців до президента США залишається практично незмінним протягом усього періоду його другої каденці
Рейтинг несхвалення Трампа встановив новий рекорд
16 липня, 09:21

Політика

Американські ЗМІ описали зустріч Трампа і Путіна як надзвичайно теплу
Американські ЗМІ описали зустріч Трампа і Путіна як надзвичайно теплу
Трамп запустив кампанію зі збору грошей під час зустрічі з Путіним
Трамп запустив кампанію зі збору грошей під час зустрічі з Путіним
Переговори Путіна і Трампа завершилися: перші деталі
Переговори Путіна і Трампа завершилися: перші деталі
Хто бере участь у зустрічі Трампа й Путіна: повний перелік
Хто бере участь у зустрічі Трампа й Путіна: повний перелік
На саміті в Анкориджі США зустріли Путіна демонстрацією військової сили
На саміті в Анкориджі США зустріли Путіна демонстрацією військової сили
«Треба робити збір на ядерку?»: Співзасновник Monobank відреагував на зустріч Трампа та Путіна
«Треба робити збір на ядерку?»: Співзасновник Monobank відреагував на зустріч Трампа та Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2025
27K
Аляска зустріла російських пропагандистів розкладачками (фото)
14K
Де в Європі найгірший пляжний відпочинок: туристи діляться враженнями
6645
Лавров прибув на Аляску у светрі «СССР»
4382
Ексглава МВС Аваков вперше за тривалий час подав голос

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Вчора, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua