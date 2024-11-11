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АРМА шукає управителя для столичного Будинку профспілок

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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АРМА шукає управителя для столичного Будинку профспілок
фото: з відкритих джерел

Адміністративна будівля розташована на Майдані Незалежності. Її загальна площа складає: 13 892,2 м²

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурсний відбір управителя для Будинку профспілок у центрі Києва. Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Адміністративна будівля розташована на Майдані Незалежності. Її загальна площа складає: 13 892,2 м².

«Після проведення ринкових консультацій, встановлення критеріїв та кваліфікаційних вимог, АРМА опублікує цей актив на Prozorro», – йдеться в повідомленні.

Участь у відборі можуть взяти усі, хто відповідатиме кваліфікаційним вимогам, зокрема іноземний бізнес.

Будинок профспілок передали в управління АРМА на підставі ухвали Печерського районного суду Києва. Обраний на конкурсних засадах оцінювач провів незалежну оцінку, яка визначила вартість активу на майже 850 млн грн.

Раніше повідомлялося, що Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на відбір управителя торговельно-розважального центру Gulliver, який перейшов під управління Агентства за рішенням суду. 

Також відомо, що Агентство з розшуку та менеджменту активів передало в державне управління арештоване майно паркового комплексу «Межигір’я», що належав президенту-втікачу Віктору Януковичу. Йдеться про рухоме майно, арештоване після Революції Гідності, яке з 2014 року зберігали активісти

Теги: Будинок профспілок активісти ProZorro майно АРМА

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