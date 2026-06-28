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Сили оборони зробили українцям подарунок до Дня Конституції (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Сили оборони зробили українцям подарунок до Дня Конституції (відео)
Уражено НПЗ у Краснодарському та Ярославському регіонах Росії
скриншот відео

Українські далекобійні санкції досягли двох нафтопереробних заводів у Росії

Сили оборони почали День Конституції України з далекобійних санкцій по Росії. Як інформує «Главком», про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Наші воїни почали День Конституції України дуже влучно. Цієї ночі наші далекобійні санкції досягли двох нафтопереробних заводів у Росії. Уражено НПЗ «Слов’янський» у Краснодарському регіоні – це близько 300 кілометрів від лінії фронту. Також ми досягли НПЗ у Ярославському регіоні, що приблизно за 700 кілометрів від нашого кордону», – розповів глава держави.

Зеленський наголосив: Україна продовжує операції, які послаблюють можливості Росії вести війну.

«Кожна наша далекобійна санкція – це зменшення ресурсів, що працюють на російську воєнну машину, і ще один крок до миру. Будемо і надалі відповідати на російський терор. Дякую воїнам за ці результати! Вдячний усім, хто нам допомагає. Кожен, хто захищає Україну, утверджує і силу Конституції», – наголосив президент.

Крім того, вранці 28 червня безпілотники атакували місто Ярославль у Росії. Унаслідок атаки було уражено Ярославський нафтопереробний завод. На НПЗ, ймовірно, розгорілася пожежа, оскільки видно задимлення.

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Теги: росія завод війна Володимир Зеленський

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