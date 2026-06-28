Сили оборони зробили українцям подарунок до Дня Конституції (відео)

Українські далекобійні санкції досягли двох нафтопереробних заводів у Росії

Сили оборони почали День Конституції України з далекобійних санкцій по Росії. Як інформує «Главком», про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Наші воїни почали День Конституції України дуже влучно. Цієї ночі наші далекобійні санкції досягли двох нафтопереробних заводів у Росії. Уражено НПЗ «Слов’янський» у Краснодарському регіоні – це близько 300 кілометрів від лінії фронту. Також ми досягли НПЗ у Ярославському регіоні, що приблизно за 700 кілометрів від нашого кордону», – розповів глава держави.

Зеленський наголосив: Україна продовжує операції, які послаблюють можливості Росії вести війну.

⚡️Зеленський підтвердив удари по двох російських НПЗ у День Конституції



Під ураження потрапив Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї за 300 кілометрів від лінії фронту, а також завод у Ярославській області, розташований за 700 кілометрів від українського кордону.



Президент… pic.twitter.com/SEK4KW87J1 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 28, 2026

«Кожна наша далекобійна санкція – це зменшення ресурсів, що працюють на російську воєнну машину, і ще один крок до миру. Будемо і надалі відповідати на російський терор. Дякую воїнам за ці результати! Вдячний усім, хто нам допомагає. Кожен, хто захищає Україну, утверджує і силу Конституції», – наголосив президент.

Крім того, вранці 28 червня безпілотники атакували місто Ярославль у Росії. Унаслідок атаки було уражено Ярославський нафтопереробний завод. На НПЗ, ймовірно, розгорілася пожежа, оскільки видно задимлення.