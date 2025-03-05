З початку великого вторгнення росіяни викрали більше українців, ніж за весь час АТО: дані Нацполу
Слідчі Національної поліції України продовжують документувати злочини Росії проти цивільного населення
За даними правоохоронців, з початку російсько-української війни, зокрема від початку АТО/ООС до 24 лютого 2022 року, зафіксовано 3 552 випадки викрадення та захоплення у полон цивільних українців. За цей період вдалося звільнити 98 людей. Про це «Главкому» стало відомо з відповіді на запит до Національної поліції України.
Після початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року по 13 лютого 2025 року, Національна поліція відкрила 5312 кримінальних проваджень щодо незаконного позбавлення волі 6 394 громадян України.
За цей час:
- 28 цивільних українців загинули в полоні;
- 1 595 українців було звільнено;
- 2 476 кримінальних проваджень щодо 4 623 полонених передано до СБУ.
Нагадаємо, раніше «Главком» писав про те, що Офіс генпрокурора назвав шокуючу цифру викрадених Росією українців за час війни.
Як повідомлялося, незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні знайшла нові докази катувань Росією українських цивільних та військовополонених на окупованих територіях України та у РФ.
До слова, після повномасштабного вторгнення співробітники Федеральної служби з виконання покарань РФ отримали вказівку бути жорстокими до українських полонених і застосовувати до них насильство, повідомляє The Wall Street Journal.
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