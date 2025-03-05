З початку великого вторгнення росіяни викрали більше українців, ніж за весь час АТО: дані Нацполу

Слідчі Національної поліції України продовжують документувати злочини Росії проти цивільного населення

За даними правоохоронців, з початку російсько-української війни, зокрема від початку АТО/ООС до 24 лютого 2022 року, зафіксовано 3 552 випадки викрадення та захоплення у полон цивільних українців. За цей період вдалося звільнити 98 людей. Про це «Главкому» стало відомо з відповіді на запит до Національної поліції України.

Після початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року по 13 лютого 2025 року, Національна поліція відкрила 5312 кримінальних проваджень щодо незаконного позбавлення волі 6 394 громадян України.

За цей час:

28 цивільних українців загинули в полоні;

1 595 українців було звільнено;

2 476 кримінальних проваджень щодо 4 623 полонених передано до СБУ.

Нацполіція відкрила понад 5 тис. кримінальних проваджень щодо незаконного позбавлення волі українців фото: glavcom.ua

Нагадаємо, раніше «Главком» писав про те, що Офіс генпрокурора назвав шокуючу цифру викрадених Росією українців за час війни.

Як повідомлялося, незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні знайшла нові докази катувань Росією українських цивільних та військовополонених на окупованих територіях України та у РФ.

До слова, після повномасштабного вторгнення співробітники Федеральної служби з виконання покарань РФ отримали вказівку бути жорстокими до українських полонених і застосовувати до них насильство, повідомляє The Wall Street Journal.