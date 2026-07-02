Федоров: Сьогодні українська армія є найбільш підготовленою в Європі

Міністр оборони Михайло Федоров зазначив, що Путін має відчувати, що ціна продовження занадто висока

Україна повернула собі ініціативу на полі бою, завдавши ефективних ударів по російських військах, логістичних вузлах та об'єктах нафтової інфраструктури. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

На тлі цих успіхів Київ прагне оперативно отримати додаткові мільярди доларів військової допомоги, щоб закріпити перевагу, перш ніж Москва адаптується до поточної ситуації. Міністр оборони Михайло Федоров у коментарі Politico наголосив, що своєчасне фінансування дозволить розпочати новий цикл технологічних інновацій і забезпечить сили оборони перевагою щонайменше на наступні шість місяців.

Голова оборонного відомства, який провів масштабну реорганізацію сектору, наполягає на зміні підходів до підтримки: партнери мають надавати те, що дійсно необхідно фронту, а не те, що їм зручно передавати. Як позитивний приклад він навів Данію, яка оперативно змінила замовлення на далекобійні артилерійські боєприпаси калібру 155 мм. Натомість Федоров пропонує партнерам переглянути чинні контракти й відмовитися від непріоритетних витрат – наприклад, перенаправити €200 млн з ремонту танків на купівлю ударних дронів середньої дальності для знищення ворожої логістики за 100 км від лінії фронту.

Також Україна звернулася до країн ЄС із терміновим проханням виділити всі €6,6 млрд з Європейського фонду миру, який раніше блокувався урядом Віктора Орбана. Міністр наголошує, що ці кошти мають піти безпосередньо до Києва на виробництво безпілотників, ракет і перехоплювачів, а не повертатися до національних скарбниць держав-донорів як компенсація. Загалом оборонні потреби України на цей рік становлять €136 млрд, з яких держава самостійно покриває лише €53 млрд. Очікується, що новий пакет допомоги також обговорять за участю Президента Володимира Зеленського на саміті НАТО в Анкарі.

Окрім технологічного переозброєння, Міністерство оборони реформувало систему військової служби та рекрутингу для розв'язання проблеми дефіциту кадрів та відсутності ротацій. Завдяки запровадженню нових форм контрактів, суттєвому підвищенню базового грошового забезпечення до 30 000 грн та встановленню максимальних виплат на передовій до 400 000 грн, уже зафіксовано тисячі заявок на повернення бійців до лав армії. Швидке постачання фінансової та військової допомоги від союзників дозволить вивільнити державні кошти для стабільного забезпечення цих нових виплат.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що головним завданням РФ залишається остаточне захоплення Донбасу та «Новоросії», запевняючи, нібито Росія не дасть Україні шансу зупинити просування своїх військ.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що ситуація для РФ нібито залишається «під контролем», а Захід не може перемогти Росію на полі бою.

Путін стверджував, що Україна нібито «відступає по всій лінії фронту», а Росію, за його словами, намагаються «прибрати як світовий фактор».