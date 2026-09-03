Росія атакувала склади у Бориспільському районі

Пожежа у Бориспільському районі після атаки РФ 3 вересня 2026 року

Над місцем влучання здіймається стовп чорного диму

Внаслідок ударів у Бориспільському районі сьогодні, 3 вересня, пошкоджені складські приміщення, адміністративна будівля, магазин та МАФи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

У місцевих пабліках та телеграм-каналах поширюють відео, на яких видно стовп густого чорного диму над містом. За попередньою інформацією з соцмереж, займання сталося на складах компанії «Біокон», що займається логістикою та виробництвом фармацевтичної й косметичної продукції.

За даними Київської обласної військової адміністрації, внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі осколкові поранення отримав чоловік, його госпіталізували, вся необхідна медична допомога надається. На місцях працюють усі оперативні служби.

Згодом стало відомо, що ще одна людина постраждала внаслідок ворожої атаки сьогодні вранці.

«В Обухівському районі жінка отримала гостру реакцію на стрес. Вся необхідна медична допомога була надана їй на місці», – йдеться у повідомленні.

Також у районі виникла пожежа приватного будинку, пошкоджено автомобіль.

Нагадаємо, 1 вересня внаслідок ворожої атаки російських ударних безпілотників у Борисполі зазнав масштабних пошкоджень п’ятиповерховий житловий будинок. Вибухова хвиля вибила шибки у вікнах квартир по всьому будинку, пошкоджено балкони та фасад будівлі. В одному з під’їздів обвалилося піддашшя, а частину першого поверху завалило. Рятувальники ДСНС евакуювали з будинку 48 мешканців. За попередньою інформацією, серед постраждалих є одна дитина.