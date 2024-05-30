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На Хмельниччині пролунали вибухи

Катерина Іванова
glavcom.ua
На Хмельниччині пролунали вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повітряна тривога в Хмельницькій області розпочалася о 01:57

На Хмельниччині, 30 травня, о 02:40 пролунав вибух. Про це повідомило «Суспільне».

Повітряні Сили України попереджали про загрозу руху ударних БпЛА на Житомирщину та Хмельниччину.

Мапа тривог на даний момент має такий вигляд:

На Хмельниччині пролунали вибухи фото 1
фото: alerts.in.ua

Триває 827 день повномасштабного вторгнення. З початку доби російські загарбники завдали по території України чотири ракетних із застосуванням чотирьох ракет та 43 авіаудари 69 КАБами, застосували 364 дрони-камікадзе. Здійснили 2 683 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Теги: вибух озброєння тривога

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