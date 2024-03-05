На Львівщині горіла церква УГКЦ (фото)

У результаті пожежі було знищено та пошкоджено церковне майно

У храмі Катедрального собору Пресвятої Богородиці і св. Теклі Української Греко-Католицької Церкви в м. Броди Львівської області сталася пожежа. Про це повідомляє головне управління ДСНС у Львівській області.

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У результаті пожежі було знищено та пошкоджено церковне майно.

Як зазначається, пожежа виникла увечері 4 березня.

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«4 березня о 22:18 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в м. Броди на вул. Тернопільська, Золочівського району в цегляній церкві, Релігійної громади УГКЦ парафії Собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі», – йдеться у повідомленні.

До ліквідації займання було залучено 40 рятувальників та шість одиниць спецтехніки.

Причина виникнення займання встановлюється.

Нагадаємо, на Чернігівщині згоріла унікальна Михайлівська церква. Ще на початку 1990-х храм стояв ще майже цілим. Але місцеві жителі поставили собі церкву на новому місці, а стару просто закинули й практично влаштували навколо неї смітник.

Також у Київській області вночі 25 грудня виникли пожежі у двох церквах.