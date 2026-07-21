Захист Херсона, Нікополя та посилення ППО: Зеленський провів нараду з командирами корпусів

Президент поспілкувався з командирами 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го, 21-го армійських корпусів та 30-го корпусу морської піхоти

Президент України Володимир Зеленський продовжив серію зустрічей із військовим командуванням, які відбуваються напередодні ухвалення кадрових рішень.

Цього разу глава держави разом із виконувачем обов'язків міністра оборони Євгеном Хмарою та заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою обговорив із командирами восьми армійських корпусів ситуацію на фронті, захист прикордонних напрямків і подальшу стратегію оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис президента.

За словами Зеленського, цього разу він поспілкувався з командирами 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го, 21-го армійських корпусів та 30-го корпусу морської піхоти.

фото: Офіс президента

«Командири доповіли про стан справ на відповідних напрямках та активність російської армії, плани ворога та наші можливості протидії», – зазначив президент.

Під час зустрічі окрему увагу приділили захисту південних регіонів. «Проаналізували деталі захисту Херсону, міст і громад Дніпровщини, зокрема Нікополя. Ключове – це протидія російським дронам, захист людей, необхідне додаткове постачання», – повідомив Зеленський.

фото: Офіс президента

Крім того, учасники наради розглянули ситуацію на півночі країни. «Була доповідь про нашу підготовку до різних варіантів розвитку подій на Чернігівсько-Київському напрямку, враховуючи інформацію від розвідки та постійний пошук росіянами додаткових шляхів затягування і розширення війни», – наголосив глава держави.

фото: Офіс президента

Президент додав, що під час зустрічі також обговорили потребу в посиленні фронтової протиповітряної оборони та визначили необхідні рішення для продовження корпусної реформи.

Нагадаємо, 20 липня Володимир Зеленський провів серію зустрічей із представниками військового командування, присвячених коригуванню оборонної стратегії України. Президент окремо поспілкувався із заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком, командувачем Об'єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим, бригадним генералом Андрієм Білецьким, командиром корпусу «Хартія» Ігорем Оболєнським, командувачем Десантно-штурмових військ Олегом Апостолом та командиром 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України Денисом Прокопенком.

За словами глави держави, під час зустрічей обговорювали ситуацію на фронті, застосування сучасних технологій і безпілотників, взаємодію підрозділів, постачання озброєння, а також можливі корективи до стратегії оборони України.