Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Куп'янський напрямок: Сирський показав, як ЗСУ знищують ворожу піхоту

Діана Гасюк
glavcom.ua
Куп'янський напрямок: Сирський показав, як ЗСУ знищують ворожу піхоту
фото: Telegram

Бійці 32-ї окремої механізованої бригади ліквідували групу окупантів на Куп'янському напрямку

Військові Збройних сил України продовжують активно захищати території Харківської області. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Під час однієї з операцій бійці 32-ї окремої механізованої бригади ліквідували групу окупантів на Куп'янському напрямку.

«32 ОМБр знищує ворожу піхоту на Куп‘янському напрямку», - написав командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що моряки річкової флотилії ВМС вразили скупчення ворога, знищивши при цьому склад забезпечення. Відповідне відео опубліковане в суботу, 22 липня, в Telegram-каналі ВМС ЗСУ.

Також заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що на фронті військова ініціатива перейшла на сторону України. Він зазначив, що ЗСУ щодня просуваються від 100 метрів до кілометра.

Зокрема військові Збройних сил України ліквідували російського військкора Ростислава Журавльова. Він потрапив під обстріл на фронті у Запорізькій області. Також внаслідок удару поранення отримали ще три російських пропагандисти.

До слова, президент України Володимир Зеленський очікує, що контрнаступ української армії «набере обертів» після повільного початку.

Читайте також: ЗСУ відбивають атаки під щільним вогнем артилерії – Генштаб
Теги: Генштаб військові відео полковник контрнаступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни в паніці скуповують авіаквитки
Ціни на авіаперельоти в Росії підскочили у 20 разів
24 червня, 16:47
Удар по базі окупантів у Генічеську: Повітряні сили відреагували
Удар по базі окупантів у Генічеську: Повітряні сили відреагували
23 червня, 18:27
Володимир Зеленський: «Україна допоможе нашою формулою миру усім іншим народам світу, які прагнуть справжнього миру»
«Світ є і буде на нашому боці»: Зеленський виступив у Верховній Раді у День Конституції (відео)
28 червня, 14:39
Російські війська продовжили атаку, але нацгвардійці відбили й другий наступ
Бій тривав близько 18 год: нацгвардії зайняли нові позиції на Луганщині
30 червня, 10:48
Військова, яка проходила тест під номером 68, доклала чималих зусиль, щоб доєднатися до підрозділів Сил спеціальних операцій на фронті
Перша жінка-військова пройшла спецкурс Сил спеціальних операцій (фото)
11 липня, 17:06
Залишається питання, як довго Росія зможе витримувати смертоносну точність українських атак
Росія втратила артилерійську перевагу на Запорізькому фронті – Bild
15 липня, 20:44
«Азовсталь» був останнім прихистком для медиків та військових
Ліки були протерміновані ще з 2019-го: парамедикиня та колишня полонена про дні на «Азовсталі»
20 липня, 09:36
Авіація сил оборони за добу завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу ворога
Відбулося 19 бойових зіткнень. Генштаб повідомив, де ЗСУ ведуть активний наступ
19 липня, 18:50
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 7 ворожих артилерійських засобів на вогневих позиціях
ЗСУ відбивають атаки під щільним вогнем артилерії – Генштаб
Вчора, 18:43

Події в Україні

Куп'янський напрямок: Сирський показав, як ЗСУ знищують ворожу піхоту
Куп'янський напрямок: Сирський показав, як ЗСУ знищують ворожу піхоту
У Запоріжжі прогриміли вибухи
У Запоріжжі прогриміли вибухи
Війська РФ вивели на чергування в Чорне море підводний ракетоносій
Війська РФ вивели на чергування в Чорне море підводний ракетоносій
Російські загарбники обстріляли Сумщину: є загиблий й поранені
Російські загарбники обстріляли Сумщину: є загиблий й поранені
Кіберполіція на Черкащині викрила хакера, який атакував держустанови Азербайджану
Кіберполіція на Черкащині викрила хакера, який атакував держустанови Азербайджану
Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Донеччину: є постраждалі
Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Донеччину: є постраждалі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
138K
Україна та Польща. Путін дає нам шанс
33K
Порошенко привіз у госпіталь пораненій Марусі Звіробій знаковий український смаколик
30K
Про що свідчить арешт Гіркіна: аналіз ISW
26K
«Бавовна» у Криму: окупанти евакуюють населення, залізниця паралізована (відео)
17K
Партизани виявили нову лінію оборони окупантів у Криму та її слабкі місця (фото)
12K
У Росії несподівано вмер 40-річний бізнесмен, що виробляв системи прослушки для ФСБ

Новини

23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
За добу українські воїни знищили 16 ворожих баз – Генштаб
Вчора, 06:40
Дощі та грози у більшості областей: прогноз погоди на 22 липня
Вчора, 06:12
Стало відомо, коли США почнуть навчання українських пілотів на F-16
Вчора, 04:23
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:27
Дезертири з Росії можуть претендувати на статус біженця у Франції – ЗМІ
21 липня, 06:44

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту