Куп'янський напрямок: Сирський показав, як ЗСУ знищують ворожу піхоту

Бійці 32-ї окремої механізованої бригади ліквідували групу окупантів на Куп'янському напрямку

Військові Збройних сил України продовжують активно захищати території Харківської області. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

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Під час однієї з операцій бійці 32-ї окремої механізованої бригади ліквідували групу окупантів на Куп'янському напрямку.

«32 ОМБр знищує ворожу піхоту на Куп‘янському напрямку», - написав командувач Сухопутних військ ЗСУ.

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Раніше повідомлялося, що моряки річкової флотилії ВМС вразили скупчення ворога, знищивши при цьому склад забезпечення. Відповідне відео опубліковане в суботу, 22 липня, в Telegram-каналі ВМС ЗСУ.

Також заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що на фронті військова ініціатива перейшла на сторону України. Він зазначив, що ЗСУ щодня просуваються від 100 метрів до кілометра.

Зокрема військові Збройних сил України ліквідували російського військкора Ростислава Журавльова. Він потрапив під обстріл на фронті у Запорізькій області. Також внаслідок удару поранення отримали ще три російських пропагандисти.

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До слова, президент України Володимир Зеленський очікує, що контрнаступ української армії «набере обертів» після повільного початку.