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На одному з напрямків фронту РФ готується до штурмів: деталі від ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На одному з напрямків фронту РФ готується до штурмів: деталі від ЗСУ
За словами Волошина, РФ накопичує сили для захоплення Малої Токмачки та Кам’янського
фото: reuters

Волошин пояснив, що якщо окупанти візьмуть Кам’янське під контроль, то «це фактично вхід в Запоріжжя»

На Оріхівському напрямку російські війська накопичують сили та засоби задля активізації штурмових дій. Водночас на Гуляйпільському напрямку армія РФ атакує в районі Малинівки на Запоріжжі, щоб перерізати логістику Сил оборони. Про це у коментарі «Суспільному» повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує «Главком».

«Активізації дій на Малинівку передувала масована артилерійська підготовка по населених пунктах поблизу і по самій Малинівці. Крім того, кілька днів поспіль на цьому напрямку армія РФ завдавала ударів некерованими авіаційними ракетами. Щодня прилітало до 50 НАРів. РФ фактично намагалась зруйнувати нашу смугу інженерно-фортифікаційних споруд», – йдеться у заяві.

За словами Волошина, через знищення кількох українських позицій російськими військами їхня подальша оборона стала неможливою. У зв’язку з цим Сили оборони відступили на фланги, проте й надалі утримують контроль над населеним пунктом. Крім того, армія РФ нарощує сили з метою активізації штурмових дій на Оріхівському напрямку, зокрема для спроб захопити Малу Токмачку та Кам’янське, додав речник Сил оборони Півдня.

«Мала Токмачка – для того, щоб намагатись обійти зі східного флангу, обійти зі сходу такий населений пункт, як Оріхів. А Кам’янське – РФ хоче взяти під контроль деякі висоти, які знаходяться в цьому районі, а також через Кам’янське проходить автомобільна магістраль Харків-Сімферополь. Якщо його взяти під контроль, це фактично вхід в Запоріжжя», – підкреслив речник Сил оборони Півдня.

Нагадаємо, 20 червня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку. Окрема увага акцентувалася на Сумщині, діям у прикордонні. «Сьогодні ж – Ставка, була дуже детальна доповідь щодо фронту. Окрема увага – Сумщині, діям у прикордонні. Я вдячний нашим підрозділам за стійкість. У росіян там були різні плани, наміри – абсолютно божевільні, як завжди. Стримуємо та знищуємо цих убивць, захищаємо нашу Сумщину», – йдеться у заяві.

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Теги: Запорізька область війна

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