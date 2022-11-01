На Полтавщину летять іранські «дрони-камікадзе» – мер Кременчука

На даний момент декілька областей України під загрозою ворожих обстрілів

На Полтавщину рухаються БПЛА «Шахеди» зі сторони Дніпропетровської області. Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.

«За інформацією ОВА із напрямку Дніпропетровської області на Полтавщину рухаються БПЛА «Шахеди». Залишаємося в укриттях!» – написав Малецький.

Відзначимо, що в декількох областях України на даний момент оголошена повітряна тривога. Так виглядає мапа станом на 23:10.

Як відомо, Росія суттєво пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Про це Володимир Зеленський розповів під час зустрічі із комісаром Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Нагадаємо, що через вчорашні масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії.

Напередоні компанія ДТЕК повідомляла, що використала усе наявне обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів, а грошей придбати нове наразі немає.