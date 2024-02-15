Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Прикарпатті уламки збитої ракети спричинили пожежу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Прикарпатті уламки збитої ракети спричинили пожежу
Через падіння уламків ракети виникла пожежа
фото: пресслужба ДСНС

Сили ППО збили ворожу ціль на території Івано-Франківської області

В Івано-Франківській області під час ракетної атаки російських військ сьогодні зранку, 15 лютого, зафіксовано збиття ворожої цілі, через падіння уламків сталося незначне загорання покрівель господарських будівель, пожежу вже погасили. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

«Сьогодні на світанку ворог знову завдав ракетних ударів по містах України. ППО працювала у різних областях країни. На жаль, в деяких містах є влучання», – зазначила голова ОВА.

Під час ранкової тривоги наші захисники неба збили ворожу ціль на території області. «Внаслідок падіння уламків відбулося незначне загорання покрівель господарських будівель. Завдяки оперативній роботі наших рятувальників пожежу ліквідовано», – повідомила Онищук.

З її слів, обійшлося без жертв та значних руйнувань.

Згодом в ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок падіння уламків ракети.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 15 лютого, Росія завдала масованого ракетного удару по території України. На  Хмельниччині  в результаті є ушкодження цивільних об’єктів.

У Львові внаслідок ранкової атаки РФ зафіксовано приліт ракети в межах міста. У кількох будинках вибуховою хвилею вибило вікна. агалом пошкоджено 18 житлових будинків. Є троє поранених львівʼян, їм надали допомогу, їхньому життю нічого не загрожує.

Сили та засоби протиповітряної оборони збили всі ворожі ракети, які були запущені для повітряних ударів по Києву сьогодні вранці.

Читайте також: Росія била «Іскандерами» та «Калібрами»: деталі нічної атаки
Теги: Івано-Франківщина ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Виробництво ракет Росією залежить від завантаження потужностей, а також від комплектуючих, оскільки у деяких з них багато іноземних компонентів
РФ щомісяця виробляє до 250 ракет, а у росіян є мотивація воювати – ГУР
15 сiчня, 11:33
США вдарили ракетами по Ємену
США знову вдарили по об'єктах хуситів у Ємені – Reuters
16 сiчня, 19:36
Ввечері, 15 січня, Корпус вартових ісламської революції Ірану завдав серії ударів по місту Ербіль
Ірак відкликає посла з Ірану через ракетний обстріл Ербілю
16 сiчня, 20:04
США вивели ядерні ракети з Британії у 2008 році
США планують розмістити ядерну зброю у Великій Британії: ЗМІ розповіли деталі
27 сiчня, 00:45
КНДР продовжує запуск крилатих ракет
КНДР втретє за тиждень запустила крилаті ракети у Жовте море
30 сiчня, 08:16
Ракету було куплено на розпродажі
Залишилась від cусіда. В США чоловік хотів здати в музей частину ядерної ракети
4 лютого, 21:00
Окупанти вдарили по Чугуєву: загинула людина
Окупанти вдарили по Чугуєву: загинула людина
Сьогодні, 02:30
Зеленський повідомив про двох загиблих у Києві
«Ми всі у крові»: мешканці столичної багатоповерхівки розповіли про перші хвилини атаки (відео)
7 лютого, 11:26
Владиславу Рикову присвоєно військове звання «полковник» посмертно
У повітряному бою загинув один із найкращих українських льотчиків: подробиці
11 лютого, 19:56

Події в Україні

На Харківщині під завалами люди, влучання на Полтавщині: ситуація в регіонах
На Харківщині під завалами люди, влучання на Полтавщині: ситуація в регіонах
СБУ затримала зрадника, який хотів передати РФ та Ірану розробки у сфері кораблебудування
СБУ затримала зрадника, який хотів передати РФ та Ірану розробки у сфері кораблебудування
Третя окрема штурмова бригада була терміново передислокована на Авдіївку
Третя окрема штурмова бригада була терміново передислокована на Авдіївку
На Прикарпатті уламки збитої ракети спричинили пожежу
На Прикарпатті уламки збитої ракети спричинили пожежу
Росія била «Іскандерами» та «Калібрами»: деталі нічної атаки
Росія била «Іскандерами» та «Калібрами»: деталі нічної атаки
Дніпропетровщина: влада повідомила про влучання
Дніпропетровщина: влада повідомила про влучання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
247K
Китай звернувся до США через допомогу Україні
22K
Міноборони Британії відреагувало на знищення корабля «Цезар Куніков»
19K
Допомога Україні: спікер Палати представників США зробив заяву
14K
Кількість біженців з України суттєво зменшилась в одній із країн Європи
14K
У столиці пролунали вибухи
11K
ГУР перехопило розмову російських пілотів про корабель «Цезар Куніков»

Новини

Кабмін просить НБУ дозволити продаж валюти українським компаніям для розрахунків із західними кредиторами
Сьогодні, 09:40
Туман, місцями дощитиме: прогноз погоди на 15 лютого
Сьогодні, 05:58
День кіберспорту в Україні. Які свята відзначаємо 15 лютого
Сьогодні, 00:00
Ворог посилив інтенсивність точкових атак на прифронтові енергооб'єкти
Вчора, 16:45
У резерві енергосистеми сім блоків теплоелектростанцій – Міненерго
Вчора, 14:21
Справа проти Пашинського: політик оприлюднив свою версію
Вчора, 13:11

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua