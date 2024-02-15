На Прикарпатті уламки збитої ракети спричинили пожежу

Сили ППО збили ворожу ціль на території Івано-Франківської області

В Івано-Франківській області під час ракетної атаки російських військ сьогодні зранку, 15 лютого, зафіксовано збиття ворожої цілі, через падіння уламків сталося незначне загорання покрівель господарських будівель, пожежу вже погасили. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

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«Сьогодні на світанку ворог знову завдав ракетних ударів по містах України. ППО працювала у різних областях країни. На жаль, в деяких містах є влучання», – зазначила голова ОВА.

Під час ранкової тривоги наші захисники неба збили ворожу ціль на території області. «Внаслідок падіння уламків відбулося незначне загорання покрівель господарських будівель. Завдяки оперативній роботі наших рятувальників пожежу ліквідовано», – повідомила Онищук.

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З її слів, обійшлося без жертв та значних руйнувань.

Згодом в ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок падіння уламків ракети.

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