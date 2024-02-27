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У Новій Каховці партизани підірвали офіс окупаційної партії «Єдина Росія»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Новій Каховці партизани підірвали офіс окупаційної партії «Єдина Росія»
Також вибухи пролунали неподалік від «виборчої дільниці»
фото: партизанський рух «Спротив»

Росіяни аби не сіяти паніку заявляють про удар БПЛА по об’єктах

Сьогодні вранці, 27 лютого, у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області пролунали вибухи біля входу в офіс окупаційної партії «Єдина Росія». Також вони пролунали і неподалік від «виборчої дільниці». Про це повідомляє партизанський рух «Спротив».

Як зазначається, партизани передали «привіт» окупантам та зупинили фейковий «виборчий» процес в захопленому місті.

«Наразі ворог намагається приховати факт присутності сил спротиву окупації на ТОТ. Відтак росіяни аби не сіяти паніку наразі заявляють про міфічні БПЛА, які нібито вдарили по об’єктах, хоче це не відповідає дійсності», – йдеться у повідомленні.

У Новій Каховці партизани підірвали офіс окупаційної партії «Єдина Росія» фото 1

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Мелітополі невідомі підірвали штаб «Єдиної Росії».

Також у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області сили опору підірвали автомобіль з чотирма окупантами. 

Нагадаємо, у грудні у Мелітополі Рух Опору провів успішну диверсію й підірвав залізничний потяг, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо. У результаті контрольованого вибуху було пошкоджено залізницю та тепловоз з вагонами. 

Триває 734-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 92 авіаційних удари, здійснив 110 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Теги: Херсонщина партизани

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