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Зливи з грозами накриють Київ та область: оголошено жовтий рівень небезпеки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Зливи з грозами накриють Київ та область: оголошено жовтий рівень небезпеки
Під час грози слід уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт
фото: glavcom.ua

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств та руху транспорту

У найближчу годину з утриманням до кінця дня 8 червня в Києві та Київській області очікуються грози та значний дощ (І рівень небезпечності, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр, інформує «Главком».

У найближчу годину 08 червня з утриманням до кінця дня грози, значний дощ
У найближчу годину 08 червня з утриманням до кінця дня грози, значний дощ
інфографіка: Український гідрометеорологічний центр
У Київській області оголошено І рівень небезпечності, жовтий
У Київській області оголошено І рівень небезпечності, жовтий
інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Нагадаємо, 6 червня Київ та Київську область накрила сильна злива. Негода також дісталася Вінниці, де затопило вулиці.

Як повідомлялося, 8 червня в Україні хмарно з проясненнями, у північних та центральних областях значні дощі, вдень на Лівобережжі грози з градом і шквалами.  За попередніми прогнозами синоптиків у понеділок, 8 червня, у Києві хмарно з проясненнями, очікується помірний, вдень місцями значний дощ. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура по області вночі 13–18°, вдень 20–25°; у Києві вночі 16–18°, вдень 20–22°.

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Теги: Київ негода

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