Зливи з грозами накриють Київ та область: оголошено жовтий рівень небезпеки
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств та руху транспорту
У найближчу годину з утриманням до кінця дня 8 червня в Києві та Київській області очікуються грози та значний дощ (І рівень небезпечності, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр, інформує «Главком».
Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.
При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.
Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.
Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).
При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.
При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).
Нагадаємо, 6 червня Київ та Київську область накрила сильна злива. Негода також дісталася Вінниці, де затопило вулиці.
Як повідомлялося, 8 червня в Україні хмарно з проясненнями, у північних та центральних областях значні дощі, вдень на Лівобережжі грози з градом і шквалами. За попередніми прогнозами синоптиків у понеділок, 8 червня, у Києві хмарно з проясненнями, очікується помірний, вдень місцями значний дощ. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура по області вночі 13–18°, вдень 20–25°; у Києві вночі 16–18°, вдень 20–22°.
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