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Негода спричинила перебої зі світлом у Києві та області

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Негода спричинила перебої зі світлом у Києві та області
Негода в Києві
фото: glavcom.ua

Аварійні бригади ДТЕК переведені у посилений режим

Через негоду в Києві та Київській області енергетики переходять в посилений режим роботи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДТЕК.

«Аварійні бригади ДТЕК переведені у посилений режим та працюють 24/7, щоб вчасно усувати можливі аварії», – йдеться в повідомленні.

Енергетики закликали абонентів користуватись електрикою ощадливо, щоб не перевантажувати мережу.

Нагадаємо, що ввечері 29 червня Київ накрила сильна негода. Шквальний вітер валив дерева. Після 30-градусної спеки почалася злива і гроза. Також у місті було чути грім, небо затягнули темні хмари. Через негоду у Києві та Київській області оголошувався І (жовтий) рівень небезпечності.

Як повідомлялося, у Львові 29 червня також вирувала негода. Від сильного вітру знесло частину даху будівлі Шевченківської районної адміністрації. 

До того ж унаслідок ураження блискавкою госпіталізована шестирічна дівчинка.

Крім того, шквальний вітер повалив 30 дерев у Львові. Комунальні служби вже розпочали ліквідацію наслідків негоди у місті. За словами Садового, найбільше постраждав Галицький район, де впало дев’ять дерев. У Шевченківському районі повалено сім дерев, пошкоджено будівлю районної адміністрації, а також сім автомобілів.

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Теги: Київ електроенергія ДТЕК негода

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