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Політичні вбивства і стосунки з неповнолітніми: з'явився фільм про Кадирова

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Політичні вбивства і стосунки з неповнолітніми: з'явився фільм про Кадирова
У фільмі розповідається про те, як Кадиров прийшов до влади за допомогою жорстоких вбивств
фото з відкритих джерел

Російське видання опублікувало фільм, у якому розкриваються факти з біографії Рамзана Кадирова

Лідер Чечні Рамзан Кадиров причетний до чималої кількості злочинів, політичних вбивств і до стосунків з неповнолітніми. Про це йдеться у фільмі, який зняло російське видання «Проект».

«У фільмі докладніше про те, як Рамзан Кадиров прийшов до влади за допомогою жорстоких вбивств, створив величезний гарем з неповнолітніми дівчатами, краде значну частину бюджету своєї республіки і допоміг убивцям Бориса Нємцова, Пола Хлєбнікова та інших уникнути відповідальності», – йдеться в повідомленні видання.

Як Кадиров опинився в політиці

Видання нагадує, що сім'я Кадирових прийшла до влади у Чечні 1999 року. Тоді обійняв посаду голови адміністрації Чечні погодився Ахмат Кадиров, який раніше оголошував Росії війну.

Автори розслідування пишуть, що в обмін на лояльність до Кремля російська влада пропонувала кандидатам у глави Чечні п'ять мільйонів доларів готівкою, будинок у Сочі, а також дозволити безперешкодно займатися рекетом у великому російському місті, наприклад, Новоросійську.

Ахмат Кадиров отримав тоді у подарунок від Путіна не лише всю Чечню, а ще й килимок для молитов, яким потім особливо пишався, стверджує знайомий родини.

Поки Ахмат Кадиров був при владі, його син Рамзан швидко навчався. Він знайомився з потрібними людьми, поки йому «малювали» дипломи різних університетів, а також обіймав посаду командира озброєного загону, допомагаючи ФСБ шукати у Чечні прихильників сепаратистів.

9 травня 2004 року Ахмат Кадиров, у якого почали виникати розбіжності з Кремлем, загинув під час вибуху під час параду на стадіоні «Динамо» у Грозному. Бомба була закладена просто під сидінням, яке займав Кадиров-старший.

Рамзан Кадиров того дня перебував не поруч із батьком, а в Москві. Його відразу прийняв у себе Путін і дав зрозуміти, що він буде наступним головою Чечні.

Кадиров може бути причетним до багатьох гучних політичних убивств

У 2004 році Рамзану Кадирову було 27 років, тому він не міг стати лідером Чечні. Тоді почалися виборчі гонки. Як пишуть російські розслідувачі, Сергій Абрамов, який міг стати лідером, неочікувано потрапив в ДТП, а потім в Чечню він не повернувся.

Зазначається, що згодом загинув секретар Ради безпеки Чечні Рудник Дудаї. Ще один політик, який міг очолити Чечню, Алі Алханов перебував під постійним тиском. Таким чином, у 2007 році Рамзан Кадиров, якому виповнилося 30 років, став лідером Чечні на наступні десятиліття.

Як пишуть журналісти, Кадиров і його оточення також можуть бути причетними до багатьох гучних політичних убивств. Зокрема «чеченський слід» знаходили у вбивствах:

  • політика Бориса Нємцова,
  • колишнього віце-прем'єра Чечні Якова Сергуніна,
  • головного редактора журналу Forbes Пола Хлєбнікова,
  • журналістки «Нової газети» Анни Політковської,
  • співробітниці правозахисного центру «Меморіал» Наталії Естемірової.

Стосунки Кадирова з неповнолітніми

Журналісти також пишуть, що за роки правління Кадиров мав десятки неповнолітніх наложниць. Одна з дівчат народила від лідера Чечні, коли їй було лише 15 років.

«Кадиров віддає перевагу незаймано юним дівчатам: школяркам або студенткам першого курсу. У нього є помічник, який зберігає контакти безлічі молоденьких чеченок – десятки, може навіть сотні», – йдеться у розслідуванні.

Окрім того, журналісти стверджують, що деякі з наложниць Кадирова зникали, були вбиті або ж ставали жертвами нападів. Офіційно, у лідера Чечні одна дружина – Медні Кадирова, яка до 42 років народила 14 дітей.

Хвороба лідера Чечні

Щодо хвороби Кадирова, про яку не раз повідомляли ЗМІ, видання, з посиланням на джерела пише, що у Кадирова справді були і є проблеми з нирками, але він їх вирішив, принаймні на якийсь час.

Кадиров почав готувати наступників. Нині члени його сім'ї буквально захопили усю чеченську вертикаль влади, і самого Кадирова, вочевидь, аж ніяк не хвилює, що деяким з них навіть не виповнилося 18 років. Як резюмують в розслідуванні, саме хвороби стали причиною таких рішучих дій Кадиров.

Нагадаємо, голові Чечні Рамзану Кадирову знадобилися одразу два помічники, аби зняти куртку після приїзду у Великий Кремлівський палац на чергову так звану інавгурацію кремлівського диктатора Володимира Путіна. Відповідне відео з’явилося у соціальних мережах.

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Теги: Рамзан Кадиров розслідування фільм

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