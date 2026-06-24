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НАБУ збирає дані про засекречених співробітників СБУ: депутат оприлюднив документ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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НАБУ збирає дані про засекречених співробітників СБУ: депутат оприлюднив документ

НАБУ звернулося до міністерств і відомств із проханням надати інформацію щодо співробітників СБУ

Національне антикорупційне бюро України направило до міністерств та держорганів листи з вимогою надати детальну інформацію про секретних співробітників СБУ, які забезпечують взаємодію та координацію з відповідними відомствами в межах контррозвідувальної діяльності. Про це свідчить текст документів, опублікованих народним депутатом, членом парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Максимом Бужанським.

Парламентар повідомив: НАБУ просить у міністерств та відомств надати інформацію про співробітників СБУ за період із 2025 року до теперішнього часу. Йдеться про їхні прізвища, імена та по батькові, дати народження, військові звання, посади у державних органах, дати призначення та періоди перебування на посадах. Також Бюро запитує інформацію про посади, з яких ці особи були відряджені до державних органів із СБУ, а також перелік їхніх прав, обов’язків і повноважень. При цьому, ОДР (офіцер діючого резерву) СБУ часто – засекречений співробітник, який діє під прикриттям. 

НАБУ збирає дані про засекречених співробітників СБУ: депутат оприлюднив документ фото 1
НАБУ збирає дані про засекречених співробітників СБУ: депутат оприлюднив документ фото 2
НАБУ збирає дані про засекречених співробітників СБУ: депутат оприлюднив документ фото 3

«Було б дуже складно розраховувати на успішну контррозвідувальну діяльність, якби інформація про співробітників СБУ з’ясовувалася, передавалася та оброблялася саме таким чином», – зазначив Бужанський.

За його словами, збір такої інформації під час війни може створювати ризики для діяльності спецслужби. Він наголосив, що СБУ виконує насамперед контррозвідувальні функції, тому інформація про її співробітників потребує особливого рівня захисту.

Парламентар стверджує, що, за наявною в нього інформацією, ці запити не пов’язані з конкретним кримінальним провадженням. Тому, на його думку, йдеться про незаконний збір даних.

Нагадаємо, раніше у квартирі керівника одного з підрозділів детективів НАБУ виявили технічні засоби, які могли використовуватися для прихованого збору інформації. Правоохоронці розпочали досудове розслідування та встановлюють причетних до встановлення обладнання. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Теги: СБУ депутат НАБУ

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